Cantores de Híspalis quieren un escenario en su carroza de la Cabalgata: "No nos dejan cantar, pero haremos 'jaleo'"

Las Cabalgatas de Reyes de 2026 contarán con unos invitados muy especiales que llenarán de música, recuerdos y emoción el recorrido por las calles de Sevilla: el popular grupo de sevillanas Cantores de Híspalis, que el próximo año celebrará medio siglo de trayectoria sobre los escenarios.

Su participación en el cortejo nació del propio grupo, que quiere formar parte de una de las tradiciones más queridas por los sevillanos y, además, llegó a proponer la instalación de "un pequeño escenario" desde el que poder cantar durante el recorrido. Sin embargo, por motivos de seguridad, la organización ha decidido no autorizarlo.

Así lo confirma Diego Benjumea, uno de los integrantes de la formación, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Sevilla, donde explica que la idea de participar en la Cabalgata del 5 de enero partió directamente del grupo. "Fue una petición de Carlos (Ruiz) al Ateneo", reconoce Benjumea, refiriéndose a la institución organizadora del cortejo.

"Es el primer acto oficial que dará el pistoletazo de salida de nuestro 50 aniversario", añade el músico sevillano, visiblemente ilusionado por poder compartir un momento tan simbólico con su ciudad.

Los cuatro integrantes del grupo participarán en el desfile repartiendo caramelos e ilusión entre los más pequeños durante la noche más mágica del año. No obstante, el cantante admite que les habría encantado poder ofrecer también su música en directo.

"Teníamos la intención de cantar, queríamos que nos pusieran un pequeño escenario, pero por motivos de seguridad no nos dejan cantar en la carroza", asegura Benjumea, quien, pese a la negativa, insiste en que nada les impedirá disfrutar y animar al público: "Aun así, armaremos jaleo como sabemos hacerlo".

En concreto, fue Carlos Ruiz, otro de los componentes de Cantores de Híspalis, el principal impulsor de la idea. "Él hizo la petición y el Ateneo lo estudió", relata el cantaor de coplas. "Fue todo muy rápido, llamaron al poco tiempo para decirnos que sí, que tendríamos una carroza".

La respuesta positiva fue recibida con enorme entusiasmo por el grupo, que considera este gesto un reconocimiento a su larga carrera y a su estrecha relación con la ciudad.

Vestuario

En cuanto al vestuario, Benjumea reconoce que aún no conocen ningún detalle. "Al igual que las carrozas son diseñadas todos los años por alguien, el vestuario también", explica. La elección del atuendo será, por tanto, una sorpresa para los miembros del grupo hasta poco antes del cortejo, aunque el sevillano confía en que mantenga el estilo alegre y colorido propio de las fechas.

El artista sevillano intuye, no obstante, que la indumentaria "tendrá algo que ver con la música", en sintonía con la decoración de la carroza. "El diseño de la carroza es muy musical", afirma, convencido de que el vestuario reflejará esa misma esencia.

La carroza dedicada a Cantores de Híspalis, diseñada por Manuel Jesús Corral Zambruno, será una creación inspirada en los grandes símbolos de Sevilla, una composición que reúne la Giralda, la Torre del Oro, el Puente de Triana, el Arco y la muralla de la Macarena, todos ellos suspendidos sobre un pentagrama que parece flotar sobre las aguas del río Guadalquivir.

Como broche final, el conjunto incluirá naranjos y farolillos rojos, elementos muy sevillanos que evocan la Feria de Abril, escenario habitual donde resuenan las sevillanas del grupo.

Carroza de Cantores de Híspalis para las Cabalgatas de Reyes 2026. Ateneo de Sevilla

Un año de espectáculos especiales

Benjumea recuerda que, dentro del programa de actividades por su 50 aniversario, Cantores de Híspalis ha preparado un año lleno de proyectos y actuaciones especiales. La aparición en la Cabalgata será el primer acto oficial de la celebración, al que seguirá 'Credo', el espectáculo que el grupo presentará durante la Cuaresma.

"En verano tenemos otro espectáculo y, en Navidad, haremos nuestro espectáculo especial de villancicos", adelanta el músico. Con ello, el grupo pretende mantener viva su conexión con el público durante todo 2026, un año en el que, asegura Benjumea, estarán "haciendo cosas muy bonitas para celebrar los 50 años de historia de Cantores de Híspalis".