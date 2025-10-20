Fiscalía pide 14 años de prisión para la madre que abandonó a su bebé en un contenedor en Los Palacios y Villafranca

La madre de la menor abandonada en un contenedor en Los Palacios, enjuiciada en la Audiencia Provincial de Sevilla- E.P.

La Fiscalía de Sevilla solicita una pena de catorce años de prisión para la madre biológica de la recién nacida encontrada viva en un contenedor de Los Palacios y Villafranca el pasado 18 de diciembre de 2023.

El Ministerio Público la acusa de un delito de asesinato en grado de tentativa, con la agravante de parentesco y en calidad de autora, y reclama además diez años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse a la menor a menos de 500 metros durante 24 años.

El caso se ha juzgado este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, con la presencia de la Fiscalía, la Junta de Andalucía, que también ejerce en calidad de acusación, y las defensas de ambos acusados.

La mujer, que permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde enero, declaró que el día del parto había consumido cocaína, alcohol y hachís, y aseguró que su intención no era causar daño a la bebé, sino que el segundo procesado, presente en la vivienda en el momento de dar a luz, la dejara "en una cajita" para que alguien pudiera encontrarla.

Según su versión, comenzó a sentir fuertes dolores sobre las 17:00 horas del 18 de diciembre, que confundió con los derivados del síndrome de ovarios poliquístico que padece. Afirmó que desconocía su embarazo, pues no había tenido síntomas y solo notó la ausencia de menstruación durante los primeros meses.

La acusada relató que dio a luz sola, en el baño de su casa y sin asistencia médica, con la presencia del segundo acusado, un hombre con un 67 por ciento de discapacidad reconocida y declarado incapaz para administrarse por sí mismo.

La mujer aseguró que cortó el cordón umbilical tras un parto en el que la bebé golpeó su cabeza contra el inodoro, y que posteriormente pidió a su acompañante que la depositara "en una cajita".

Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que la acusada actuó con intención de acabar con la vida de su hija, plenamente consciente de las mínimas probabilidades de supervivencia de la recién nacida por las bajas temperaturas y el lugar poco transitado en el que fue abandonada.

El segundo procesado enfrenta una petición fiscal de seis meses de prisión y dos años de libertad vigilada por complicidad en un delito de asesinato en grado de tentativa, además de cinco años de alejamiento de la menor.

Durante la vista oral, este hombre aseguró que la mujer le pidió introducir a la bebé en una bolsa de plástico y tirarla al contenedor, versión respaldada por varios testigos.

El día de los hechos

Uno de ellos relató que, sobre las 18:00 horas del 18 de diciembre, encontró una bolsa manchada de sangre tras escuchar un "débil llanto". Junto a otro vecino, removieron varias bolsas de basura hasta localizar a la recién nacida, a la que abrigaron con cartones y mantas antes de trasladarla al centro de salud del municipio.

La bebé llegó al centro con hipotermia, falta de oxígeno y tono muscular reducido, según recoge el informe médico. Fue posteriormente trasladada al Hospital de Valme, donde se confirmó que había estado expuesta a drogas durante la gestación y que el embarazo no había sido controlado.

No fue hasta casi un mes después, el 9 de enero de 2024, que la Guardia Civil localizó a la madre biológica del bebé, quien, siendo consciente de que estaba siendo buscada por las autoridades, se ocultó en una finca de la misma localidad.

En el mismo momento de su prendimiento y después de pasar por disposición judicial, la mujer pasó a prisión provisional, comunicada y sin fianza. En ese estado se ha mantenido hasta la fecha y así seguirá hasta el próximo martes 21 de octubre, momento en el que el juicio continuará en la Audiencia Provincial de Sevilla.