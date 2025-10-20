Amplio dispositivo policial en Brenes por un hombre atrincherado que amenaza con hacer explotar una bombona

El municipio sevillano de Brenes vive desde el mediodía de este lunes una importante operación policial a causa de un hombre atrincherado en una vivienda de la barriada de La Paz, que está armado y amenaza con prender fuego a una bombona de butano.

La situación ha obligado a desplegar a decenas de agentes y a cortar varias calles del entorno, según han confirmado vecinos de la zona a EL ESPAÑOL de Sevilla.

"Hay por lo menos tres furgones de Policía y tienen la calle cortada", relataba uno de los residentes del municipio, que aseguraba que el individuo se ha negado a abandonar la vivienda y mantiene una actitud violenta.

El dueño del inmueble, que había alquilado la casa por una sola noche, se ha visto obligado a saltar por el balcón para huir cuando el hombre comenzó a amenazar con "meterle fuego a una bombona", según apuntan las mismas fuentes vecinales.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a este medio que el dispositivo continúa activo y que el caso está siendo tratado con máxima precaución. En el operativo participa también el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), especializado en intervenciones de alto riesgo.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que este suceso podría estar relacionado con el tiroteo ocurrido el pasado sábado en Dos Hermanas, donde un hombre murió tras recibir un disparo en la cara.

Desde entonces, la Policía mantenía una búsqueda activa del presunto autor material, que podría haber huido hasta Brenes para esconderse en esta vivienda.

Fuentes cercanas a la investigación apuntan a que el individuo atrincherado podría ser el mismo pistolero implicado en el crimen de Dos Hermanas, mientras que su cómplice fue detenido horas después del suceso. Este último fue localizado en el Hospital Virgen del Rocío, adonde llegó con una herida de bala en un dedo, y quedó arrestado tras recibir atención médica.

Por el momento, las autoridades mantienen el perímetro acordonado y piden a los vecinos que eviten acercarse a la zona.