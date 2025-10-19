Encuentran el cadáver de un hombre flotando en el Guadalquivir a su paso por Sevilla

La Policía Nacional investiga la aparición de un cadáver al final de la tarde de este sábado flotando en el río Guadalquivir a su paso por Sevilla.

Según han indicado fuentes del cuerpo a EL ESPAÑOL, se trata del cuerpo de un hombre que fue avistado cerca del puente del Cristo de la Expiración alrededor de las 20.00 horas.

Tras los avisos dados a los servicios de emergencias y confirmarse la muerte se ha iniciado la investigación habitual en este tipo de casos.

El hombre ya ha sido identificado, sostienen otras fuentes, aunque su identidad no ha trascendido, como tampoco las hipótesis que se barajan para explicar lo sucedido.