Emilio Boja Malavé, presidente del Ateneo de Sevilla: "Nuestra acción social es muy potente y no solo en Navidad"

El Ateneo de Sevilla ya va teniendo todo preparado para repartir, un año más, ilusión por Sevilla. El presidente de la institución, Emilio Boja Malavé, defiende que el verdadero valor de las Cabalgatas de Reyes está en su capacidad para devolver a los adultos la ilusión de la infancia y mantener viva la magia entre los más pequeños.

Durante la jornada del pasado jueves 16 de octubre se presentaron los diseños de las nuevas carrozas que formarán parte del cortejo de 2026, una edición que el Ateneo prepara casi desde el día siguiente a que termina la anterior.

Entre ellas, destaca el homenaje a Cantores de Híspalis por su 50 aniversario o la conmemoración del 500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal en el Real Alcázar.

Boja reivindica el trabajo silencioso y constante de las cientos de personas que hacen posible que cada 5 de enero la ciudad entera, incluyendo niños y mayores, vuelva a soñar.

Pero también el valor de la entidad como organizadora de un sinfín de actos culturales y de una acción social potentísima y no solo en Navidad.

El presidente del Ateneo también cruza los dedos para que no llueva. El año pasado tuvieron que adelantar el cortejo un día antes, como la mayoría de los pueblos de la provincia, y la decisión fue tan criticada como aceptada a partes iguales. El caso es que el 5 no hubiera podido salir porque efectivamente llovió durante toda la tarde.

¿Qué busca transmitir el Ateneo con esta edición de la Cabalgata? ¿Hay algún mensaje o valor que se haya querido destacar especialmente?

El mensaje y el valor es que los mayores volvamos a ser niños y los niños sigan siendo niños.

¿Qué carroza cree usted que va a sorprender más al público y por qué?

Hay una carroza que a mí me encanta que es la de Súper López, que va a llevar además a una persona moviéndose como el dibujo animado. La de El Principito también me encanta. Yo las veo todas magníficas porque, por ejemplo, la que conmemora el 500 aniversario de la boda de Carlos V que se celebró aquí en Sevilla en el Real Alcázar es espectacular.

¿Cuánto tiempo de preparación requiere una Cabalgata como la de Sevilla desde que se concibe hasta que sale a la calle?

Normalmente, la Cabalgata de Sevilla se cierra el 5 de enero, pero las labores de preparación comienzan prácticamente de inmediato. Entre el 8 y el 10 de enero ya estamos reuniéndonos con el director de la cabalgata, el director de seguridad y nuestro director artístico para analizar cómo ha ido la Cabalgata de ese año.

A partir de ahí, empezamos a plantear ideas y reflexionar sobre cómo se podría organizar la siguiente edición. El director artístico, en particular, suele comenzar su trabajo más específico entre marzo y abril, cuando ya tiene en mente las ideas sobre cómo serán las carrozas del año siguiente.

Así, desde que termina una Cabalgata hasta que se concibe la siguiente, el proceso de preparación es prácticamente continuo y se extiende a lo largo de todo el año.

¿Cuáles son los principales retos logísticos y humanos que afronta el Ateneo cada año?

Uno de los principales retos logísticos y humanos de la Cabalgata es su magnitud. La Cabalgata mide un kilómetro y medio y siempre avanza a pie. Cada año participan 3.000 personas, además de 33 remolques y cerca de 38 o 39 vehículos todoterreno proporcionados por la firma Cobertura, Guerra y Solidarios, a quienes el Ateneo agradece especialmente, ya que son fundamentales para que todo funcione correctamente.

A pesar de la complejidad, el Ateneo cuenta con mucha experiencia en la organización de este tipo de eventos, y su objetivo es que todo se desarrolle de manera fluida y segura. Gracias a la preparación y coordinación del equipo, la Cabalgata suele transcurrir sin incidentes y de manera magnífica.

¿Cómo se eligen los Reyes Magos y qué valores se buscan en las personas que encarnan esas figuras?

Por si algún niño nos está leyendo, los Reyes Magos se eligen aproximadamente entre los meses de abril y mayo. Sus Majestades de Oriente anuncian quiénes, por mérito, van a encarnar a los Reyes Magos en Sevilla.

Y no solo se elige de esta forma a los propios Reyes, sino también todo el cortejo que los acompaña, como la Estrella de la Ilusión, el Gran Visir, el Mago de la Fantasía, Palas Atenea y el Heraldo. Todos son imprescindibles.

Después de tantos años, ¿qué le sigue emocionando a título personal de la Cabalgata?

Yo siempre he sido un enamorado de las cabalgatas. Empecé a vivir el Ateneo con don Jesús José García Díaz, que en aquella época era el presidente, y recuerdo aquellos años en la antigua Feria de Muestras, cerca del Casino de la Exposición, donde se montaba la Cabalgata.

Recuerdo la cantidad de cadenetas de papel maché que se utilizaban entonces. Afortunadamente, hemos progresado mucho: todo ha cambiado, la Cabalgata lleva ahora una luz radiante y es realmente preciosa.

La carroza de la Estrella de la Ilusión en la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla de 2024. EP Sevilla

Pero lo que me sigue emocionando personalmente son los días 5 de enero. Es un día difícil para mí, porque la responsabilidad va muy adentro; sé cuál es mi papel, lo que tengo que hacer y el riesgo que conlleva mover a 3.000 personas a lo largo de un kilómetro y medio. Aun así, cada año la Cabalgata me emociona muchísimo.

Desde muy niño, para mí lo más importante de las navidades siempre fue la Cabalgata de Reyes. Antes, cuando no tenía las obligaciones que tengo hoy, disfrutaba muchísimo de ella. Y, afortunadamente, a lo largo de los años he podido participar activamente en casi todos los aspectos: he salido de Beduino, he protegido las carrozas… y bueno, menos barrer, prácticamente lo he hecho todo.

¿Diría usted, entonces, que ha cumplido un sueño al encarnar el puesto que tiene ahora mismo?

Ser presidente del Ateneo es un título precioso. El Ateneo es una institución que no solo tiene la cabalgata, sino que tenemos una cantidad de actos culturales durante todo el año que alcanzan, aproximadamente, los 350.

También tenemos una acción social potentísima donde asistimos a una cantidad de familias muy importante antes y durante la Cabalgata de Reyes Magos, de modo que nuestra acción social durante todo el año es muy potente. Hay dificultades en algunos sitios y ahí está el Ateneo, porque no solo nos acordamos en Navidad de las personas que tienen problemas, nos acordamos durante todo el año.

¿Diría que la Cabalgata del Ateneo ha sabido mantener su condición de "la cabalgata de todos los sevillanos"?

La cabalgata de Sevilla es muy querida en Sevilla y muy querida por todos los sevillanos. El año pasado pregunté a los responsables que cuántas personas habían acompañado al Heraldo, y me habló de unas 40.000, pero es que en la Cabalgata de Reyes del año pasado acudieron entre 930.000 y 950.000 personas. No es solo Sevilla, es que a este cortejo le acompaña también la provincia.

Para nosotros es una felicidad ver a todos los niños, a todos los abuelos y a todos los padres acompañando a la cabalgata. Nos sentimos muy respaldados y muy felices de hacer a su vez felices a los niños de Sevilla.