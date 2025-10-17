El Festival de Ópera tendrá segunda edición: su impacto en la ciudad, más allá de las cifras

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante el balance del Festival de Ópera de Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla

El arte no está hecho para medirse por cifras. Es decir su valía no reside únicamente en su valor monetario, sino en su capacidad para provocar emociones, generar reflexiones, y conectar con la experiencia humana.

El 150 aniversario de Carmen y el hecho de que Sevilla sea una de las ciudades que más piezas de ópera ha inspirado a lo largo de la historia, llevó al Instituto de la Cultura y las Artes a poner en valor que grandes artistas como Verdi,Puccini, Mozart o Puccini encontraran inspiración para sus piezas en las calles sevillanas.

¿Cómo? Con la organización del I Festival de Ópera de Sevilla con carácter bianual, que ha llegado para quedarse. Es decir, tendrá continuidad en 2027.

Porque, aunque las cifras son importantes y el saldo ha sido muy positivo, el Consistorio se ha percatado de que hay que mirar más allá.

Es decir, cómo se ha despertado esa pasión por la lírica en marcos únicos y con acceso para todos los públicos porque en muchos rincones sevillanos se hablaba de fútbol, de toros y de ópera.

En total, ha superado los 10.000 asistentes con una ocupación media del 85%. De ahí que el primer edil, José Luis Sanz, durante el balance en la Real Fábrica de Artillería ya ha anunciado que habrá una segunda edición con el fin de consolidarse como una cita de referencia en el calendario cultural internacional.

Porque el festival también ha puesto en el mapa a la Sevilla más lírica. Las apariciones en medios de comunicación han superado el millar con una audiencia estimada de 384 millones de personas, lo que se traduce en un valor de comunicación superior a 17 millones de euros.

Y es que el festival ha contado con un millón de euros de presupuesto que sus organizadores han intentado estirar lo máximo posible. La web oficial ha registrado 183.000 visitas desde 68 países, y las redes sociales han sumado más de tres millones de visualizaciones.

"Estos resultados confirman que Sevilla no solo brilla en los escenarios, sino también en el mundo digital, proyectando su cultura al exterior con calidad y modernidad", ha subrayado el alcalde, quien ya ha dicho que "la segunda edición será aún más ambiciosa, abierta y participativa".

En total, la programación ha incluido 25 funciones de siete óperas y seis recitales en espacios emblemáticos como la Real Fábrica de Artillería, el Real Alcázar, el Teatro de la Maestranza, el Espacio Turina y las Casas Palacio de Dueñas, Salinas y el Hospital de la Caridad, con 5.570 plazas escénicas disponibles y tres montajes creados expresamente para la ocasión.

En concreto, las cinco funciones de Don Giovanni en el Maestranza superaron el 90% de ocupación, con 10.925 asistentes.

Pero más allá de los patrocinadores y los números, que en este caso lo respaldan de sobra, el festival ha conseguido con su primera edición que Sevilla se vuelva aún más lírica y que muchos sevillanos hayan sido captados por su esencia para siempre. Y eso tiene más valía que cualquier cifra.