Las nuevas carrozas de las Cabalgata de Reyes 2026 rinden homenaje a Cantores de Híspalis y al Real Alcázar

El Excmo. Ateneo de Sevilla ha presentado en la jornada de este jueves catorce de las quince nuevas carrozas que formarán parte de la Cabalgata de Reyes Magos del próximo 5 de enero de 2026.Entre ellas, destacan algunos diseños en homenaje al popular grupo de sevillanas Cantores de Híspalis o al Alcázar.

El acto, celebrado en la sede de la institución, ha estado presidido por Emilio A. Boja Malavé, presidente del Ateneo, junto al director de la Cabalgata, Manuel Sáinz Méndez, y el diseñador artístico, Manuel Jesús Corral Zambruno, responsable de la creación de las nuevas composiciones.

También han asistido el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, y el director de Fiestas Mayores, Francisco Javier Hernández Lucas.

La presentación, conducida por el secretario general del Ateneo, Fernando Fabiani Romero, ha servido para dar a conocer las principales novedades de un cortejo que, según destacó Corral Zambruno, mantendrá la línea creativa de los últimos años, en la que la Cabalgata busca transmitir "cultura, aprendizaje e ilusión" a todos los espectadores, especialmente a los más pequeños.

En esta edición, el diseño artístico rendirá homenaje a los cuentos infantiles clásicos y españoles, así como a los juegos tradicionales, entre ellos el Juego de la Oca.

También se incluirán referencias a obras emblemáticas de la literatura infantil, como El Principito, en una apuesta por combinar fantasía y valores educativos.

Las más destacadas

Carroza homenaje al 500 aniversario de la boda de Carlos V. Ateneo de Sevilla

Entre las carrozas más destacadas de la Cabalgata se incluyen varias que rinden homenaje a entidades y efemérides locales.

Una de ellas está dedicada a la Hermandad del Rocío de la Macarena y servirá de inspiración para el diseño de El Nacimiento, con motivo de sus 40 años de camino.

Otra carroza conmemorará el 20 aniversario de Insolac Renovables, mientras que el Real Alcázar de Sevilla tendrá su propio espacio para celebrar el 500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal.

Carroza Nacimiento. Ateneo de Sevilla

También se presentará una carroza en honor a FEDEME, que este año celebra medio siglo de fundación, así como otra dedicada al grupo Cantores de Híspalis, en reconocimiento a sus 50 años de trayectoria musical.

Como parte de la renovación estética iniciada en años anteriores, el Ateneo ha trabajado en una mejora notable de la iluminación del cortejo, incorporando nuevos efectos lumínicos, brillos y contrastes de color que realzarán el paso de las carrozas por las calles de Sevilla.

Carroza homenaje a Cantores de Híspalis. Ateneo de Sevilla

Una de las grandes novedades de esta edición será el estreno de los nuevos tronos de Sus Majestades los Reyes Magos, inspirados en el barroco sevillano. En ellos destacan las tocayas, los dorados y la riqueza volumétrica de su diseño, que buscan resaltar la tradición artística de la ciudad.

Asimismo, el Gran Visir, emisario de los Reyes Magos, también contará con una nueva carroza, caracterizada por una estética que combina influencias indias y árabes, con un predominio de colores intensos y destellos brillantes que evocarán las tierras orientales de las que procede.

Con esta presentación, el Ateneo de Sevilla reafirma su compromiso con la innovación y la excelencia artística de una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad.

La Cabalgata de Reyes Magos 2026 promete así una noche cargada de ilusión, magia y fantasía, manteniendo vivo el espíritu que cada año llena de luz las calles de Sevilla.