El colegio de la joven de 14 años que se quitó la vida en Sevilla no activó el protocolo por acoso ni contra suicidios

El colegio de la joven de 14 años que se suicidó este miércoles no activó el protocolo de acoso y tampoco el de conductas suicidas. Así lo confirman desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

El centro, las Irlandesas Loreto de Sevilla, podría haber sido escenario de un presunto caso de acoso hacia la joven de 14 años. La chica se precipitó al vacío, acabando así con su vida, este pasado miércoles desde un edificio en la calle Rafael Laffón de la capital andaluza.

Fuentes de la Consejería de Educación han explicado que derivará a la Fiscalía toda la información del caso y abrirá un expediente administrativo, con los consiguientes requerimientos, para depurar las posibles responsabilidades.

Así, desde el departamento que dirige Carmen del Castillo explican que la Inspección Educativa abrió "de forma inmediata" una investigación para recabar toda la información acerca del caso, recogiendo tanto los testimonios de la dirección de este centro privado concertado.

También llevaron a cabo el registro documental tanto de las comunicaciones como de las actuaciones que el centro puso en marcha, levantando acta y elevando informe de propuesta de medidas.

Alumnos

Asimismo, ha trasladado el pésame a la familia de la alumna del colegio, así como a toda su comunidad educativa, y ha asegurado que desde este miércoles un equipo de expertos en bienestar emocional de la Delegación Territorial de Sevilla interviene en el centro para prestar apoyo y orientación profesional en una situación "tan difícil y complicada tanto para el alumnado como para los docentes".

Cabe recordar que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha confirmado este jueves la apertura de una investigación de oficio para conocer el funcionamiento del protocolo contra acoso escolar en el caso de la muerte de la menor que se precipitó desde el balcón de su vivienda en Sevilla este martes.

El Defensor del Pueblo ha elevado la queja a la autoridad educativa y ha hecho una llamada a la prevención ante señales de acoso y violencia. "Los protocolos tienen que funcionar", ha remarcado.

Desde el centro educativo no han dado nuevas declaraciones tras el comunicado publicado este miércoles en el que aseguran que se encuentra trabajando en el caso en coordinación con la Administración Educativa y los organismos correspondientes, contando con la ayuda del equipo de Bienestar Emocional de la Delegación Territorial de Sevilla.