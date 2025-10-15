La Policía investiga como un suicidio la muerte de una niña de 14 años en Sevilla tras precipitarse desde su azotea

El portal del edificio de la menor convertido en un altar improvisado. Cedida

La Policía Nacional está investigando un posible suicidio por parte de una menor de 14 años el pasado martes en Sevilla tras tirarse por la azotea del edificio donde vivía.

Sobre las 14:45 horas, el servicio de Emergencias 112 recibió el aviso de que una niña se había precipitado por un bloque de pisos ubicado en la calle Rafael Laffón, en el entorno de la Carretera Carmona.

Inmediatamente, un grupo de agentes de la Policía Nacional y de sanitarios del servicio de emergencias se desplazaron hasta el lugar de los hechos. Sin embargo, solo pudieron certificar la muerte de la menor.

Fuentes policiales han confirmado a este periódico que el suicidio es la principal hipótesis que se baraja, pero que los agentes siguen investigando las causas del trágico suceso.

Esta mañana, el portal del edificio donde residía la menor se ha llenado de flores y velas, que vecinos y compañeros han ido dejando en su memoria.

Fuentes cercanas a la familia han confirmado a EL ESPAÑOL que los problemas no eran nuevos y que ya el pasado curso la situación estaba mal. Según relatan a este periódico, la familia había puesto en conocimiento del centro educativo lo que ocurría, pidiendo apoyo, preocupados por el malestar que la menor mostraba al salir del colegio.

Aun así, explican que no se tomó ninguna medida efectiva, "ni activaron ningún protocolo" y que la niña comenzó este nuevo curso en las mismas condiciones. En esta línea, la familia de la adolescente habla de un presunto "caso de acoso escolar".

Estas mismas fuentes afirman que el día del suceso la menor salió del colegio y, en lugar de dirigirse a casa, "fue directamente a la azotea del edificio" donde vivía, situado en la misma plaza que el centro.

Allí, sin pasar por su vivienda, se precipitó. Los agentes de la Policía Nacional se han llevado su mochila y su teléfono móvil para analizarlos y poder esclarecer qué ocurrió en las horas previas.

El entorno familiar insiste en que "algo ha tenido que pasar hoy en el colegio", ya que el comportamiento de la menor no fue algo habitual.