Sevilla se renueva desde su historia: los grandes proyectos arquitectónicos que marcarán el futuro de la ciudad

Sevilla atraviesa un momento decisivo en materia de arquitectura, patrimonio y urbanismo. A lo largo de los últimos meses, la ciudad ha visto avanzar algunas de las obras más ambiciosas de su última década.

Entre ellas destacan la recuperación integral de la Real Fábrica de Artillería, la reactivación del Convento de Santa Clara o la remodelación pendiente de la Alameda de Hércules.

Tres intervenciones que se enarbolan desde la ciudad con motivo de la XXIV Semana de la Arquitectura de Sevilla, que se celebra del 7 al 12 de octubre de 2025.

Más allá de su valor arquitectónico, estos proyectos comparten el objetivo común de recuperar edificios históricos y espacios públicos para dotarlos de nuevos usos, abiertos y sostenibles.

El Ayuntamiento, por su parte, también ha centrado su atención en estas actuaciones como ejemplo de cómo la ciudad puede preservar su patrimonio sin renunciar a la innovación, combinando la memoria arquitectónica con las necesidades actuales de los barrios y de quienes los habitan.

Real Fábrica de Artillería

Uno de los ejemplos más destacados es la Real Fábrica de Artillería, que, en su uso más reciente, está acogiendo representaciones líricas dentro del programa del Festival de Ópera de Sevilla.

Tras años de abandono y un largo proceso administrativo, las obras afrontan su última fase para culminar la conversión del recinto en el Centro Magallanes de Industrias Culturales y Creativas, una infraestructura de uso público que integrará talleres, zonas de exposición y espacios escénicos.

Los trabajos han supuesto una inversión global de unos 22 millones de euros, cofinanciados por el Ayuntamiento de Sevilla, la Unión Europea y el Ministerio de Cultura.

Las intervenciones han respetado la estructura original del siglo XVIII, incorporando materiales contemporáneos que aseguran la funcionalidad del conjunto.

El Centro Magallanes acogerá, según documentación municipal, iniciativas relacionadas con la formación, la producción artística y la divulgación del patrimonio industrial.

Parte de sus dependencias ya se encuentran operativas o en fase de equipamiento, mientras otras —como la escalera monumental y las salas superiores— continúan en obras pendientes de su recepción definitiva por parte del Ayuntamiento.

Aunque la rehabilitación ha sufrido interrupciones por ajustes presupuestarios, el proyecto se mantiene como una de las grandes apuestas del área de Urbanismo y Cultura para consolidar una red municipal de espacios culturales.

Convento de Santa Clara

Otro de los focos destacados es el Convento de Santa Clara, un espacio histórico que permanece parcialmente cerrado pero que, según el Ayuntamiento, en 2025 gozará de un "impulso definitivo" a su rehabilitación, con al menos dos de las cinco fases previstas a licitar antes de que acabe el año.

Las obras previstas tendrán un coste aproximado de 14,4 millones de euros en total, siendo las dos primeras fases —el compás y la portada de la calle Santa Clara, y la Sala de Profundis— las que cuentan ya con informes favorables de Patrimonio y están a punto de licitarse.

El objetivo es recuperar gran parte del recinto, abrir accesos históricos, reactivar espacios expositivos, cafetería, recepción, y conectar diferentes partes de la manzana histórica.

La intervención también incluye un estudio arqueológico previo y la recuperación de frescos, policromías y elementos originales en zonas como la Sala de Profundis y las crujías del claustro, con materiales "nobles" similares a los originales.

Alameda de Hércules

Quizá el proyecto más simbólico en cuanto a urbanismo social, restauración urbana y recuperación de espacio público es el de la Alameda de Hércules.

El gobierno de José Luis Sanz ha iniciado la transformación de la zona más degradada del bulevar, localizada en la calle Vascongadas, donde se encuentran fachadas deterioradas, okupaciones y pintadas vandálicas.

Como paso inicial, el Ayuntamiento ha puesto a la venta tres parcelas municipales de la mencionada calle, con una edificabilidad conjunta y un valor de alrededor de 2 millones de euros. El dinero recaudado se destinará a otros proyectos municipales.

Paralelamente, se ha anunciado la celebración de un concurso de ideas para la reurbanización del bulevar, cuya primera edición estará destinada a transformar la Alameda y recuperar su estética original del siglo XVIII.

El Ayuntamiento quiere que arquitectos locales presenten propuestas que restauren los espacios verdes, reordenen veladores, rehabiliten los quioscos abandonados y recolonisen las estatuas de Chicuelo, Niña de los Peines y Manolo Caracol.

La reurbanización buscará devolver a la Alameda de Hércules su carácter de "salón urbano", frente al modelo duro de adoquín y hormigón implantado en 2008, que con el tiempo se ha mostrado como modelo conflictivo para el espacio.