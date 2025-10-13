Sevilla añade tramos al carril bici con más de 14 millones de euros y San Jerónimo como nuevo eje de conexión norte

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto con el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa. Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla invertirá más de 14 millones de euros para los nuevos tramos del carril bici en la ciudad. El último de ellos ha sido el de San Jerónimo, unas obras que han supuesto 1,6 kilómetros de vía para enlazar la avenida de nombre homónimo al barrio con la avenida de Biología.

Desarrollado a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, el proyecto ha contado con una inversión de 559.891 euros y forma parte del plan municipal para ampliar y mejorar la red ciclista de la capital.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado el nuevo tramo y ha destacado que esta actuación permitirá conectar San Jerónimo, desde la avenida de la Biología, con la avenida de Finlandia, en Los Bermejales.

"Seguimos trabajando para que Sevilla se mantenga entre las tres capitales españolas con más kilómetros de vías ciclistas", ha señalado el regidor.

También ha recordado que "en estos cuatro años" van a invertir "más de 14 millones de euros para que la ciudad cuente con casi 18 kilómetros nuevos de carril bici, situándose solo por detrás de Barcelona y Zaragoza".

Esta nueva vía ciclista se enmarca en un conjunto de proyectos de carácter metropolitano impulsados por el Ayuntamiento para mejorar la conexión con municipios como La Rinconada, Dos Hermanas o Alcalá de Guadaíra.

Se trata de una iniciativa conjunta de estas cuatro ciudades para la creación de una Zona de Bajas Emisiones, financiada con fondos europeos Next Generation.

En total, el plan ha recibido 20 millones de euros para ejecutar 16 nuevos tramos de carril bici, de los cuales nueve corresponden a Sevilla y se distribuyen entre los distritos de Bellavista-La Palmera, Norte, Macarena, Este, Cerro-Amate y Sur.

Nuevos tramos en marcha

Paralelamente, avanzan otros proyectos de ampliación de la red ciclista. Con una inversión global de 4,6 millones, se encuentran en ejecución varios tramos, entre ellos el nuevo acceso norte desde La Rinconada, con 2,5 kilómetros de longitud y un presupuesto superior a los 3 millones de euros.

También continúan las obras del carril bici que unirá la Ronda del Palacio de Congresos con Valdezorras (A-8008), de 1,1 kilómetros, y un coste de 513.252 euros.

A estas actuaciones se suma el reacondicionamiento del tramo que conecta la avenida de la Paz con la Universidad Pablo de Olavide, con una inversión de 682.196 euros, y el nuevo carril bici en la avenida de los Descubrimientos y Francisco de Montesino, en la Cartuja, que tendrá 690 metros y un presupuesto de 419.324 euros.

Este último resolverá la interrupción existente en la vía ciclista a la altura del Pabellón de la Navegación.

Por otro lado, ya han sido adjudicadas las obras del tramo de la avenida de Jerez a la avenida de Bellavista, entre el Cuartel de Alfonso XIII y la carretera de Isla Menor, con una longitud de 3 kilómetros y una inversión cercana al millón de euros.

Próximos proyectos

El pasado mes de junio concluyó la construcción del tramo comprendido entre la calle Iguazú y la avenida de Finlandia, también en la avenida de Jerez, con una longitud de 1,7 kilómetros y un presupuesto de casi 600.000 euros.

Este recorrido se extenderá próximamente 3,6 kilómetros más hasta conectar Sevilla con Dos Hermanas.

Además, está en ejecución la prolongación de la vía ciclista en la avenida de Finlandia, entre el Hospital FREMAP y el cruce con la SE-30, un tramo de 690 metros valorado en más de 1,1 millones de euros y con un plazo de finalización estimado para inicios del próximo año.

El tercer tramo previsto en la avenida de Bellavista, entre el Cuartel de Alfonso XIII y la carretera de Isla Menor, iniciará su construcción antes de que finalice 2025, completando así una red cada vez más extensa que refuerza la apuesta municipal por la movilidad sostenible.