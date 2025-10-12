La Esperanza de Triana recorre el Polígono Sur este domingo con otro histórico traslado desde Las Letanías

La Virgen de la Esperanza de Triana cruzará este domingo las Tres Mil Viviendas. Lo hará en su misión pastoral por el Polígono Sur de Sevilla en una segunda jornada de la Virgen por las calles del barrio, que ya se volcó hace días con la Dolorosa.

La Virgen saldrá desde la vecina parroquia de Pío X, en las Letanías, en el marco de la misión pastoral que le ha llevado al Polígono Sur, al que se trasladó el pasado sábado desde la parroquia de Santa Ana del viejo arrabal, en un multitudinario y emotivo traslado, como el que también se espera esta jornada dominical.

En este sentido, la corporación de la Madrugada pondrá rumbo con su Capitana hacia una de las zonas más deprimidas y donde la esperarán sus vecinos y devotos de nuevo con júbilo.

Partirá hacia la iglesia de Jesús Obrero desde Las Letanías, donde fue recibida con emotivos 'vivas' a la Virgen', llantos en ocasiones e innumerables oraciones espontáneas. Todo un barrio engalanado con cadenetas de flores blancas y pancartas para darle la bienvenida.

El domingo 12, a las 9,30 horas, tendrá lugar este nuevo traslado en el que recorrerá las calles Madre del Creador, Reina de los Ángeles, Avenida de las Letanías, Madre de Cristo, El Principito, Platero y Yo, La Colmena, Juan de Mairena, Padre José Sebastián Bandarán, con la entrada a la Parroquia de Jesús Obrero será a las 11,45 horas.

Triduo

En este templo permanecerá también una semana y se celebrará otro Triduo en honor a la Dolorosa de la calle Pureza. La vuelta a Triana tendrá lugar el sábado 18 e incluirá una visita al Hospital Virgen del Rocío y al Rectorado.

Cabe recordar que la Esperanza de Triana salió de la capilla de los Marineros el pasado sábado 4 de octubre. Fue una jornada multitudinaria, como se espera que sea la de este domingo.

La misión lleva a la Virgen desde la Real Parroquia de Señora Santa Ana hasta la Parroquia de San Pío X, en el Polígono Sur. El primer recorrido, el del pasado 4, duró más de ocho horas, con salida a las 8:30 de la mañana.

El día arrancó con la misa de envío de La Misión, presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, a las 7:30 horas, en Santa Ana.

Tras la eucaristía, la Esperanza de Triana partió en su misión hacia San Pío X, en un itinerario que atravesará puntos clave de la ciudad como Triana, Los Remedios, el parque de María Luisa y el barrio de Bami antes de adentrarse en el Polígono Sur.

La imagen recorrió calles emblemáticas como Pureza, Betis y Plaza de Cuba y cruzará el puente de Los Remedios. Posteriormente avanzará por el parque de María Luisa, la Plaza de España y la avenida Isabel la Católica.

También pasó por Felipe II y el entorno de la Parroquia de Santa Genoveva, para después adentrarse en distintas calles de Los Bermejales y el Polígono Sur, hasta llegar finalmente a San Pío X.