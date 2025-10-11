El Ayuntamiento pone en uso una máquina para la imprenta municipal que compró el PSOE en 2018 y jamás se encendió

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, este sábado en las instalaciones de la Imprenta Municipal. EE Sevilla

El Ayuntamiento ha puesto en uso una máquina para la imprenta municipal. No es nueva, sin embargo. La compró el PSOE cuando gobernaba en Sevilla en 2018 y, sin embargo, nunca la había encendido. Estaba parada y sin aprovechar pese a que costó casi 300.000 euros.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha acudido este sábado a la Imprenta Municipal para supervisar el funcionamiento de esta máquina que, hasta ahora, estaba en desuso y guardada.

"Esta puesta en marcha supone un avance significativo en la modernización de los servicios de impresión municipal, optimizando los procesos y mejorando la calidad de los trabajos", señalan fuentes del Consistorio.

La máquina que estaba sin uso reemplaza un equipo "obsoleto que solo imprimía en un color" y que "estaba destinada a agilizar la producción de cartelería y pliegos con impresión simultánea en dos colores y una calidad superior", explican desde el Ayuntamiento.

¿Por qué no se usaba esta nueva máquina, por la que se pagó casi 300.000 euros de dinero público? Señalan fuentes del equipo de José Luis Sanz que quedó "embalada y sin uso por problemas de gestión relacionados con la acometida de agua, la instalación de un nuevo centro de energía y la gestión de permisos".

Colaboración

Tras resolver estas cuestiones, la máquina ya funciona. Para ello han colaborado la Delegación de Hacienda, la Dirección General de Contratación y Administración, la Dirección General de Edificios Municipales, la oficina Sevilla Open for Business, Endesa, la Delegación de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, y la implicación de los funcionarios implicados, ha permitido esta puesta en marcha.

Desde julio de 2025, tras un periodo de pruebas y formación del personal, la Imprenta Municipal opera esta maquinaria a pleno rendimiento, reduciendo los tiempos de impresión y mejorando la calidad de los trabajos.

En este sentido, el primer edil ha destacado que “la reactivación de esta máquina no solo agiliza el trabajo del personal de la Imprenta Municipal, sino que también eleva la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía, demostrando el nuestro compromiso con la mejora y la resolución de problemas heredados del gobierno anterior”.