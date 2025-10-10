Hasta 21 ultras de fútbol detenidos por peleas en Sevilla en abril: están acusados de pertenecer a banda criminal

La Policía Nacional ha detenido a 21 ultras de fútbol que provocaron "graves incidentes" en Sevilla el pasado 26 de abril. Son, especifican fuentes de la investigación, miembros de Boixos Nois y United Family.

Los incidentes y peleas que han dado con las detenciones se produjeron horas antes de la final de la Copa del Rey que se celebró en Sevilla la pasada primavera.

Los arrestos, señalan desde la Policía Nacional, se han producido en Sevilla, Barcelona, Tarragona y Gerona. Los implicados están acusados de delitos de desórdenes públicos, daños y pertenencia a grupo criminal.

Durante los disturbios, registrados en la plaza de San Francisco, los radicales se enfrentaron "violentamente" a las Unidades de Intervención Policial (UIP) desplegadas en la zona, resultando heridos una docena de agentes. Los ultras lanzaron objetos contundentes y destrozaron el mobiliario de un bar cercano antes de ser dispersados por la Policía.

La investigación, denominada 'Operación Cañebolo', ha sido desarrollada por las unidades de información de las Jefaturas Superiores de Policía de Cataluña y Andalucía Occidental, coordinadas por la Comisaría General de Información y con el apoyo de la Oficina Nacional del Deporte (OND).

Boixos Nois

De los 21 detenidos, 14 son miembros de Boixos Nois arrestados en Barcelona, uno en Tarragona y otro en Gerona, mientras que otros cuatro pertenecen al grupo United Family y fueron detenidos en Sevilla. Además, uno de los arrestados se enfrenta a cargos por atentado a agente de la autoridad y lesiones.

Los detenidos han pasado a disposición judicial, que ha impuesto medidas cautelares a algunos de ellos, entre ellas la prohibición de acceder o acercarse a estadios durante competiciones deportivas.

La Policía Nacional ha destacado que esta operación refleja su compromiso con la política de "tolerancia cero" frente a la violencia en el deporte. La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.