Desmantelan una plantación con 40kg de marihuana en una nave para ordeñar ganado en un pueblo de Sevilla

Los agentes del Equipo ROCA de la Guardia Civil intervienen 40 kg de marihuana en Lora del Río Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra como presuntas autoras de un delito contra la salud pública tras localizar una plantación de marihuana de 40 kilos en una finca ganadera de Lora del Río.

La actuación se enmarca dentro de los dispositivos de prevención de la delincuencia en el ámbito rural que desarrolla la Comandancia de Sevilla.

Durante una de las inspecciones rutinarias realizadas por el Equipo ROCA de Cazalla de la Sierra, los agentes detectaron irregularidades en una nave anexa a una explotación ganadera.

En el exterior observaron varios sistemas de aire acondicionado y un entramado de cableado eléctrico que levantó sospechas sobre la posible existencia de una actividad ilícita.

Tras solicitar la presencia de la propietaria, esta aseguró que el recinto se utilizaba para el ordeño del ganado caprino.

Sin embargo, durante el registro de la nave, los agentes descubrieron una instalación interior completamente equipada para el cultivo intensivo de marihuana.

En el interior hallaron 295 plantas de unos 120 centímetros de altura, en avanzado estado de floración, con un peso total de 40 kilogramos.

La operación concluyó con la detención de una mujer y la investigación de un hombre, ambos vinculados a la finca, por su presunta implicación en un delito contra la salud pública.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas y la droga incautada, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Precedentes en Lora del Río

El pasado mes de julio, la Guardia Civil desmanteló un clan familiar dedicado al 'telecoca' en la misma localidad.

En dicha operación, los agentes detuvieron a doce personas, todas ellas pertenecientes a la misma familia, e intervinieron más de 25 kilos de marihuana, casi medio kilo de cocaína y otras drogas sintéticas, además de armas de fuego y 6.596 euros en efectivo.