Sevilla logra casi 12 millones de fondos europeos para transformar el distrito Este-Alcosa-Torreblanca

El Ayuntamiento de Sevilla ha conseguido una subvención de 11,9 millones de euros procedentes de Fondos Europeos para el desarrollo del Plan de Actuación Integrado (PAI) Sevilla Nuevo Este: transformando Este-Alcosa-Torreblanca.

La delegada de Fondos Europeos, Minerva Salas, ha destacado la importancia de esta inversión, señalando que se trataba de un día "de celebración para Sevilla", ya que la cantidad conseguida permitirá "desarrollar el mayor plan de regeneración urbana y social de la historia de este distrito".

El distrito acoge a 106.490 habitantes, lo que supone el 15,4 por ciento de la población municipal, siendo, por tanto, el segundo más extenso de la ciudad. Sin embargo, según Salas, "su crecimiento ha sido desigual".

"Por este motivo, nuestro objetivo es claro: transformar el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca para que sus vecinos disfruten de un entorno más moderno, sostenible y accesible, reduciendo, además, desigualdades territoriales, conectando los barrios más vulnerables con el resto del distrito y la ciudad", ha sostenido.

El plan, alineado con la Agenda Urbana de Sevilla y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), integra estrategias que fomentan la accesibilidad universal, la eficiencia energética, el empleo, el emprendimiento y la cohesión social. Para ello, se articula en dos grandes proyectos: Corredor Verde Sevilla Este y Sevilla Este Avanza.

Corredor Verde Sevilla Este

El primero de los proyectos apuesta por la creación de un gran bulevar en el eje Carlinga-Primo Nebiolo, con zonas de sombra, áreas de descanso y juegos infantiles accesibles, una actuación que formaba parte de los compromisos de campaña del alcalde José Luis Sanz para este distrito.

La actuación contempla la construcción de más de ocho kilómetros de nuevas rutas ciclistas y peatonales, además de la instalación de sistemas de riego con energía solar y drenaje sostenible en los parques Infanta Elena y Torreblanca, que en conjunto suman más de 95 hectáreas.

También se prevé la mejora de 31.850 metros cuadrados de la red ciclista en enclaves como la Avenida de Séneca, la calle Miguel Ríos Sarmiento, la Avenida de las Ciencias y el Parque Alcosa, favoreciendo la conexión ciclista entre barrios.

Sevilla Este Avanza

El segundo bloque del plan se centra en la regeneración de plazas y espacios públicos como Ontur, Secoya-Eufrates, Fuselaje y Plaza Olimpia.

Entre las actuaciones previstas destaca la construcción de un nuevo pabellón polideportivo cubierto en Sevilla Este, que beneficiará a más de 50.000 vecinos, así como la renovación de las instalaciones deportivas municipales.

La iniciativa también incluye la rehabilitación de espacios públicos y equipamientos como el Centro de Servicios Sociales de Torreblanca o el CEIP Vélez de Guevara, además de la recuperación de las Naves de la Antigua Algodonera en Alcosa, donde se pondrá en marcha un hub de emprendimiento y empleo.

Este espacio ofrecerá coworking, formación en nuevas tecnologías, asesoramiento a emprendedores y apoyo de mentoría a startups y empresas locales.

En materia de movilidad, el plan contempla la implantación de soluciones de accesibilidad universal en entornos escolares, como los de los colegios Carlos V y Príncipe de Asturias.

Se mejorarán los itinerarios peatonales, se eliminarán barreras arquitectónicas y se instalarán pasos de peatones inteligentes con sensores LED para reforzar la seguridad en los cruces más transitados.

Referente europeo

La delegada Minerva Salas ha subrayado que este proyecto supone un salto cualitativo en la manera de planificar la ciudad.

"Tras meses de trabajo, hemos conseguido estos fondos que nos impulsan a seguir mejorando nuestros barrios", ha sostenido.

Ha insistido en que van a convertir "el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca en un referente de regeneración urbana a nivel europeo, garantizando un desarrollo equilibrado y sostenible que ofrezca oportunidades reales a los vecinos del distrito, reduciendo desigualdades y mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos".