Sevilla contará con un nuevo mercadillo: en Nervión, al mediodía y los primeros sábados de cada mes

La ciudad de Sevilla se prepara para acoger el nuevo Zoco Plaza Bomberos del Toro y Rivero, que abrirá sus puertas el próximo sábado 4 de octubre de 12:00 a 17:00 horas.

Este mercado reunirá a 42 firmas locales de moda, complementos, decoración y artesanía y se celebrará de forma periódica cada primer sábado de mes.

La iniciativa busca dinamizar la actividad comercial y social de la plaza, situada en "una de las avenidas más conocidas del distrito" y a pocos metros del Mercado Puerta de la Carne.

Los visitantes podrán disfrutar de una mañana de compras en un entorno acogedor, con propuestas creativas pensadas para toda la familia.

El delegado Juan Bueno destaca que "este zoco es una oportunidad para apoyar a los pequeños comerciantes y artesanos de la ciudad, generando vida en las plazas y ofreciendo a los ciudadanos y visitantes una experiencia diferente".

"Fortalece los lazos entre vecinos"

En la misma línea, la directora Inmaculada Pérez López señala que "con iniciativas como esta, Sevilla se reafirma como un referente en la promoción del talento local y la dinamización de sus espacios públicos".

Su subdirectora, Araceli Caparrós Escudero, cree que este mercadillo no solo impulsa la economía de proximidad, sino que también "fortalece los lazos entre vecinos, visitantes y creadores, haciendo del barrio un espacio más activo y enriquecido".

El evento, organizado por Cotter Comunicación, sigue la estela del consolidado zoco del parque María Luisa, que se celebra cada tercer domingo del mes desde hace más de una década.

Con su celebración periódica, la nueva cita en la plaza Bomberos del Toro y Rivero aspira a convertirse en una fecha imprescindible dentro de la agenda cultural y comercial de Sevilla.

La próxima edición se celebra el sábado 1 de noviembre, también en horario de 12:00 a 17:00 horas, consolidando este nuevo espacio como una plataforma para la creatividad, el comercio local y la convivencia.