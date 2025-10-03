El periodista José Antonio Rodríguez, pregonero de la Semana Santa 2026

El periodista José Antonio Rodríguez, de espaldas y con una camisa azul, como costalero de la hermandad de la Esperanza de Triana. JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

La Sección de Penitencia del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, con el visto bueno de la Junta Superior, ha designado al periodista y comunicador José Antonio Rodríguez como pregonero de la Semana Santa de 2026.

El acto se celebrará el 22 de marzo, Domingo de Pasión, en el Teatro de la Maestranza.

Rodríguez es licenciado en Periodismo y uno de los rostros más habituales en el ámbito cofrade sevillano. Su trayectoria incluye su paso por Sevilla Televisión y Tele Sevilla, donde alcanzó gran notoriedad como conductor del espacio 'Semana Santa de Sevilla'.

También ha trabajado en Canal Sur TV y ha sido reportero en Andalucía Directo. En la actualidad, escribe en la revista 'Pasión en Sevilla' de ABC y mantiene desde hace más de diez años una colaboración estable con 'El Llamador' de Canal Sur Radio.

El anuncio ha tenido también eco en el Ayuntamiento. El alcalde de Sevilla ha subrayado en sus redes sociales que Rodríguez es "una voz llena de talento, emblemática en nuestras cofradías y del periodismo".

Asimismo, ha asegurado que será quien "nos abra las puertas de una nueva Semana Santa". A las mencionadas palabras ha añadido su enhorabuena por el nombramiento y sus mejores deseos al futuro pregonero.

Según ha publicado el Consejo General de Hermandades y Confradías, Rodríguez "es hermano de las Hermandades de la Esperanza Triana -miembro de la cuadrilla de costaleros del Santísimo Cristo de las Tres Caídas-, del Dulce Nombre, de la Estrella y de la Pastora de Triana".

Pregonero 2025

Rodríguez recogerá el testigo del también periodista José Joaquín León, articulista en los diarios del Grupo Joly y consejero editorial de la casa, encargado de pronunciar la exaltación de la Semana Santa sevillana en 2025.

Entre 2020 y 2021 ejerció como Hermano Mayor de la Soledad de San Lorenzo, cargo al que accedió tras haber sido previamente teniente de hermano mayor.

También pertenece a las hermandades de El Silencio y San Isidoro, y en Cádiz, su ciudad natal, ocupó la responsabilidad de hermano mayor de la Virgen del Carmen Coronada entre 2008 y 2012.

Su trayectoria profesional y cofrade está jalonada de reconocimientos. En 2010 recibió el XXV Premio Andalucía de Periodismo concedido por la Junta de Andalucía, y desde 2021 cuenta con el Premio Fernando Carrasco otorgado por el Consejo de Cofradías.

Es además académico de número de la Real Academia Hispano Americana de Artes, Ciencias y Letras, con sede en Cádiz.

Ligado al periodismo cofrade desde 1984, ha firmado numerosos artículos sobre la Semana Santa en distintos medios de comunicación y es autor de varias publicaciones especializadas. Entre sus libros destaca Álvarez Duarte, el niño imaginero, considerado su obra más reconocida.