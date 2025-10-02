Don Giovanni, Accademia del piacere y Franco Fagiogi, joyas de la corona del Festival de Ópera de Sevilla

Presentación de la ópera 'Don Giovanni' por parte del elenco de artistas, en el Teatro de la Maestranza. EE Sevilla

El Festival de Ópera de Sevilla encara los próximos días con tres citas de primer nivel que refuerzan el peso y la proyección de esta primera edición.

Tras el éxito de público y crítica de las funciones inaugurales, la programación se adentra en su tramo central con la llegada de uno de los títulos más emblemáticos del repertorio operístico, un concierto de referencia en la música antigua y la presencia de una de las grandes voces del barroco actual.

En palabras de Angie Moreno, delegada de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, “Con Don Giovanni, Accademia del Piacere y Franco Fagioli, el festival alcanza uno de sus momentos de mayor intensidad, reuniendo repertorio universal, música antigua y la excelencia de una de las voces más admiradas del bel canto actual.

Sevilla se convierte así en epicentro de la lírica, ofreciendo a públicos de todo el mundo una experiencia única en diálogo con su patrimonio”.

El sábado 4 de octubre el Teatro de la Maestranza de Sevilla acogerá la primera de las cinco funciones de Don Giovanni, de Wolfgang Amadeus Mozart (20:00 h). La producción, realizada en colaboración con la Oper Köln, cuenta con la dirección musical de Iván López Reynoso y la dirección escénica de Cecilia Ligorio.

Maestranza

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, el Coro del Teatro de la Maestranza y un elenco internacional de primer nivel darán vida a esta obra maestra, que se representará también los días 8, 10 y 11 de octubre a las 20:00 h, y el 12 de octubre a las 18:00 h.

El domingo 5 de octubre, a mediodía (12:00 h), será el turno de Accademia del Piacere en el Espacio Turina, con Il Gran Teatro del Mondo. Pasiones humanas en la música teatral española e italiana. Bajo la dirección de Fahmi Alqhai, con Lucía Martín-Cartón y Juan Sancho como solistas, el conjunto abordará un viaje sonoro que conecta la tradición escénica española e italiana a través de compositores que exploraron las pasiones humanas con una intensidad única.

El lunes 6 de octubre, el escenario del Teatro de la Maestranza recibirá al contratenor Franco Fagioli, acompañado al piano por Michele D’Elia. Considerado una de las grandes voces del panorama internacional, Fagioli desplegará su técnica extraordinaria y su registro de tres octavas en un recital íntimo que promete ser uno de los momentos más esperados de esta edición.

Sobre esta sucesión de citas, Angie Moreno ha subrayado: “La singularidad de este festival es que cada propuesta dialoga con Sevilla de un modo distinto: desde la monumentalidad del Maestranza hasta la cercanía del Espacio Turina o la intimidad de las Casas Palacio. Esa diversidad es lo que lo convierte en un proyecto único, capaz de atraer tanto a los grandes amantes de la ópera como a quienes se acercan por primera vez”.

Festival

El Festival, que se celebra hasta el 12 de octubre, sigue desplegando una programación diversa en distintos escenarios de la ciudad, con propuestas que abarcan desde los clásicos hasta la creación contemporánea. Las entradas pueden adquirirse en la página web del Festival.

Además, en el marco del I Festival de Ópera de Sevilla, continúa la iniciativa gratuita “Acércate a la Ópera” que convertirá algunos de los rincones más emblemáticos de Sevilla en escenarios improvisados, acercando la lírica a vecinos y transeúntes.

Los protagonistas de este ciclo son Yue He (soprano) como Rosina en El barbero de Sevilla; Ana Cadaval (soprano) en el rol de Carmen; Amando Martín (barítono) como Don Giovanni; y Andrés Merino (barítono) en el papel de Escamillo, de Carmen. Todos ellos representan a la nueva generación de artistas líricos sevillanos que, junto a la voz internacional de Yue He, llevarán el arte de la ópera a un formato cercano y sorprendente.

"Habanera"

El público podrá escuchar arias y dúos tan reconocudos como “Deh vieni alla finestra” y “La ci darem la mano” de Don Giovanni; el aria “Una voce poco fa” de El barbero de Sevilla; así como algunos de los pasajes más célebres de Carmen, como la “Habanera”, los coros de la Habanera y el “Toreador”.

Las funciones se celebrarán mañana 3 de octubre en el Parque de la Torre de los Perdigones (19 h.) y el 4 de octubre en la Plaza Antinoo, Sevilla Este (19 h.). Cada intervención tendrá una duración aproximada de 30 minutos.

El Festival de Ópera de Sevilla está organizado por el Ayuntamiento de Sevilla a través de su delegación de Cultura y Turismo con el patrocinio de UNICAJA, Getyourguide y la Asociación de Hoteleros de Sevilla, y con la colaboración del Instituto Adam Mickiewicz-Instituto Polaco, la ASAO – Asociación Sevillana de Amigos de la Ópera, la Fundación Abades, CaixaForum Sevilla, Casas Palacio de Sevilla, la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la Universidad Loyola.