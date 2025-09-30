Ybarra abre "en el corazón de Sevilla" su nueva escuela de cocina con el chef Dani Martín e influencers invitados

Una cocina donde aprender gastronomía andaluza de la mano de los mejores chefs. El proyecto de la marca sevillana Ybarra, que inaugura “Cocinando con Ybarra”, "una nueva escuela de cocina situada en el Mercado de Los Remedios".

Los responsables señalan que se trata de "un espacio pensado para que los sevillanos y turistas que disfrutan de la ciudad vivan experiencias únicas en torno a la gastronomía, rodeados de productos frescos y locales".

El espacio ofrecerá talleres gastronómicos donde la gente se podrá apuntar para aprender. Se abordará no solo lo básico sino, también, técnicas y recetas creativas y menos conocidas tanto locales como internacionales.

Además, habrá encuentros con influencers que "acercarán la cocina al mundo digital con propuestas diferentes y cercanas". También se realizarán "eventos corporativos como showcookings o team buildings, ideales para empresas que busquen experiencias culinarias originales en la ciudad".

El primer taller de Cocinando con Ybarra, que se celebrará el 4 de octubre, estará dedicado al mundo del arroz.

Dani Martín

De la mano del chef Dani Martín, los participantes aprenderán a elaborar diferentes estilos de arroz en un ambiente creativo, cercano y lleno de sabor.

Gracias a su ubicación en un mercado de abastos, en los talleres se trabajará con productos frescos, de temporada y de proximidad. Esta conexión con el mercado convierte a Cocinando con Ybarra en un espacio donde tradición e innovación se unen para crear experiencias gastronómicas de calidad.

Con esta iniciativa, Ybarra invita a los sevillanos y a los turistas a participar en un proyecto único, que no solo acerca la cocina al día a día, sino que también abre una ventana a la cultura gastronómica andaluza, permitiendo a quienes visitan la ciudad llevarse un recuerdo auténtico de Sevilla a través de la cocina.