Prisión sin fianza para el joven de 21 años acusado de matar a puñaladas a su exnovia en Sevilla este domingo

Vecinos de Sevilla Este pasan delante del portal donde se ha producido el crimen. M. M. Sevilla

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Sevilla ha ordenado el ingreso en la cárcel sin fianza para el joven de 21 años acusado de matar a puñaladas en el cuello a su exnovia este pasado domingo en Sevilla.

El joven, sobre el que pesaba una orden de expulsión de España, se ha acogido a su derecho a no declarar.

Una comisión judicial se ha desplazado este martes al hospital para intentar tocarle declaración y comunicarle finalmente su ingreso en prisión.

El joven está en el hospital ingresado porque, según los investigadores, tras matar a su expareja, se intentó quitar la vida. Falló, pero las heridas que se provocó le tienen bajo supervisión médica desde su detención.

Así, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha explicado que el arrestado "permanecerá ingresado bajo custodia policial hasta que reciba el alta médica, momento en que será trasladado a prisión".

Tras este nuevo caso, Andalucía eleva a nueve el número de mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de 2025, después de que el Ministerio de Igualdad confirmara este pasado lunes, 29 de septiembre, que este episodio constituye un asesinato por violencia de género. Existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.