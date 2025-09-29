El pueblo del interior de Andalucía donde creció Juan del Val: tiene 1.000 habitantes y en un espacio protegido

Juan del Val es uno de los colaboradores más polémicos de El Hormiguero. El escritor anunció recientemente que ha dejado sus redes sociales. El columnista quiere centrarse en escribir su próxima novela y en seguir participando martes y jueves en las tertulias de Pablo Motos, programa donde también ejerce de guionista.

El novelista nació en Madrid en 1970, pero parte de su infancia la ha pasado en Sorihuela del Guadalimar, el pueblo de su madre, sus tíos y sus abuelos maternos. En este pequeño municipio vivía todos los veranos desde que le daban las vacaciones en junio hasta que volvía a empezar las clases en septiembre.

"En el pueblo pasé veranos felices en 'la calle de las buenas noches' montando borricos para ir a ver las olivas, atando mulos a las rejas, merendando pan con aceite y azúcar, bañándome en las albercas y escuchando hablar a hombres y mujeres sentadas en la puerta tomando el fresquito", escribió en Instagram tras una visita.

Juan del Val dedicó estas bonitas palabras en un video en el que también mostraba a un vecino: "Os presento a Miguel, forma parte de mi infancia". El escritor también recuerda a sus abuelos "Juan Ángel y Antonia, Pepe El Pontonero, la Dioni, la tía Lola, el tío Inocente, Miguel y Tomasa, la tía Águeda y José…".

El novelista continúa visitando Sorihuela del Guadalimar de vez en cuando, como muestra en su Instagram. "Ya nada es igual, ellos ya no están, pero cada año que vengo aquí soy durante un par de días un niño de ocho años atento a la vida… Y el año que viene otra vez. ¡Dios quiera!", confesó en su perfil de Instagram.

Sorihuela del Guadalimar es un pueblo de la provincia de Jaén y pertenece a la comarca de Las Villas. Se encuentra a una hora en coche de la capital, unos 110 km. Tiene una población de 1.034 habitantes y está hermanado con el municipio de Sorihuela, situado en la provincia de Salamanca. Por esta localidad trascurre tanto el río Guadalquivir como el Guadalimar.

Parte de este municipio está incluido dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el mayor espacio protegido de España. Gracias a esto, en los últimos años se ha impulsado la hostelería y el turismo rural del pueblo.

Sin embargo, la principal actividad económica del pueblo se centra en el cultivo del olivar. Y es que Sorihuela del Guadalimar está rodeado de campos de cultivo de cereales, huertas y terrenos de olivares. También tiene cierta importancia la industria ganadera.

La localidad tiene varios monumentos. Entre los que destacan la Iglesia Parroquial de Santa Águeda, con estilo renacentista del siglo XVI, y el Torreón del Castillo de Sorihuela del Guadalimar, de origen árabe. Es la única parte del Castillo que se conserva.