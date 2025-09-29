Confirmado por la Junta de Andalucía: una nueva ayuda permite que te ahorres hasta euros por el gimnasio

La Junta de Andalucía ha confirmado que el próximo Presupuesto autonómico incluirá una nueva deducción fiscal en el IRPF para los gastos en actividades deportivas y cuotas de gimnasios.

Según la información oficial, los contribuyentes podrán deducirse hasta 100 euros anuales de las cantidades satisfechas a clubes, federaciones, gimnasios y escuelas deportivas, sin límite de renta. La medida se aplicará en la declaración de la renta del ejercicio 2025, que los andaluces presentarán en 2026.

El Ejecutivo andaluz explica que el objetivo es claro: incentivar la práctica deportiva y los hábitos saludables, aliviando a la vez la carga impositiva de las familias que destinan parte de sus ingresos a la actividad física.

Con esta iniciativa, el Gobierno autonómico busca favorecer la prevención en salud y reforzar la calidad de vida de los ciudadanos.

La deducción por deporte se enmarca dentro de un paquete de rebajas fiscales que la Junta de Juanma Moreno incluirá en el Presupuesto de Andalucía para 2026.

Impuestos

Estas medidas forman parte de la estrategia de “bajada de impuestos” que el Ejecutivo autonómico ha impulsado desde 2019 y que, según la Junta, ya ha situado a la comunidad entre las regiones de régimen común con menor presión fiscal de España.

Hasta ahora, ninguna otra comunidad autónoma de régimen común había implantado un incentivo fiscal específico para la práctica deportiva en la declaración de la renta.

La iniciativa andaluza coloca así a la región a la vanguardia de este tipo de deducciones, reforzando la idea de que los beneficios sociales pueden ligarse a estímulos tributarios.

En contraste, otras comunidades como Madrid, Cataluña o la Comunidad Valenciana han centrado sus deducciones en vivienda, educación o conciliación, pero no han desarrollado aún un marco fiscal específico para las cuotas deportivas.

Fiscalidad

Con esta medida, Andalucía no solo se diferencia, sino que marca tendencia en la fiscalidad vinculada a la salud y el bienestar.

La deducción será aplicable en el IRPF del ejercicio 2025, es decir, en la declaración de la renta que se presente en 2026.

La Junta ha avanzado que será necesario acreditar documentalmente los pagos mediante facturas o recibos, aunque los detalles concretos se recogerán en el texto legal que acompañe a los Presupuestos.

Ayudas

La aprobación de esta deducción sitúa a Andalucía entre las comunidades que más han innovado en materia de política fiscal en los últimos años.

“Es un paso más en la apuesta por un estilo de vida saludable y por apoyar a quienes dedican parte de su renta al deporte”, señalan fuentes de la Junta.

La medida refuerza la estrategia política de Moreno de combinar rebajas fiscales con políticas sociales, ampliando el abanico de colectivos que se benefician de incentivos en la declaración de la renta. Tras haber actuado en materias como vivienda y familia, ahora es el turno del deporte y la salud.