Confirmado por la Junta de Andalucía: una nueva ayuda permite que te ahorres hasta 1.200 euros en el alquiler

La Junta de Andalucía ha aprobado una nueva deducción autonómica por alquiler de vivienda habitual que beneficiará especialmente a jóvenes, mayores y personas con discapacidad.

En concreto, los jóvenes menores de 35 años y los mayores de 65 podrán deducirse hasta mil doscientos euros anuales, mientras que para personas con discapacidad la cifra se eleva hasta mil quinientos euros, según anunció el presidente Juanma Moreno en el Parlamento.

Esta medida forma parte de la séptima rebaja fiscal que el Ejecutivo autonómico impulsa desde 2019, con el objetivo de aliviar la carga del alquiler y ampliar el alcance de las deducciones autonómicas para colectivos con mayores necesidades.

Antes de esta reforma, la deducción autonómica por alquiler estaba limitada a novecientos euros. Con la nueva medida, el límite aumenta en trescientos euros. Además, el umbral de renta para poder acceder a la ayuda también se eleva: pasa de diecinueve mil a veinticinco mil euros en tributación individual.

La Junta de Andalucía estima que esta nueva deducción alcanzará a treinta y cinco mil personas y generará un ahorro adicional de ocho millones de euros, que se sumarán a los dieciocho millones ya deducidos en ejercicios anteriores bajo las reglas previas.

Acceso a la vivienda

Esta deducción se suma a otras medidas de apoyo al acceso a la vivienda, como el Bono Alquiler Joven, que concede hasta doscientos cincuenta euros mensuales durante veinticuatro meses para jóvenes de entre 18 y 35 años con recursos limitados.

Con la nueva rebaja, la Junta refuerza su compromiso con la política de vivienda y se coloca a la vanguardia en incentivos fiscales en España, en un momento en el que el alquiler está tensionado en muchas ciudades.

La nueva ayuda se incluirá en los Presupuestos autonómicos de 2026, pero su impacto será visible en la declaración de la renta de 2025, que se presentará en 2026.

Además de la nueva deducción por alquiler de vivienda, la Junta de Andalucía también ha anunciado otras rebajas fiscales que buscan apoyar a las familias andaluzas en su día a día.

Una de las medidas más destacadas es la deducción en gastos veterinarios, que permitirá desgravar hasta cien euros anuales en consultas y tratamientos para animales de compañía.

Esta ayuda se aplicará durante el primer año, pero en el caso de animales adoptados en centros de acogida se extenderá hasta tres años, y en el caso de perros guía o de asistencia se mantendrá durante toda la vida del animal. Con ello, el Gobierno andaluz reconoce a las mascotas como un miembro más de la familia.

Otra novedad es la deducción por la práctica deportiva. A partir de 2026, los contribuyentes andaluces podrán deducirse hasta cien euros anuales de las cuotas abonadas a gimnasios, clubes, federaciones o escuelas deportivas.

Según la Junta, el objetivo de esta medida es incentivar la actividad física y los hábitos saludables, contribuyendo tanto a la prevención en salud como a la mejora de la calidad de vida de la población. Andalucía se convierte así en la primera comunidad de régimen común en aplicar una rebaja fiscal de este tipo vinculada directamente al deporte.

Con estas nuevas deducciones —alquiler de vivienda, veterinario y deporte— la Junta de Andalucía refuerza su estrategia de rebaja fiscal permanente, que desde 2019 acumula ya siete reducciones de impuestos.

Según datos de la Junta de Andalucía, el ahorro global generado por estas medidas supera los mil millones de euros anuales, lo que sitúa a Andalucía como una de las comunidades con menor presión fiscal de España dentro del régimen común.

Fuentes del Gobierno andaluz subrayan que todas estas iniciativas tienen un mismo objetivo: “ahorrar dinero a las familias andaluzas, apoyar a los colectivos más vulnerables y promover un estilo de vida más saludable”.

La entrada en vigor de estas medidas está prevista en los Presupuestos autonómicos de 2026, con efectos prácticos en la declaración de la renta de 2025, lo que permitirá que cientos de miles de contribuyentes puedan beneficiarse de estas rebajas en un corto plazo.