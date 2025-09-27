Confirmado por la Junta de Andalucía: la nueva ayuda para ahorrar hasta 100 euros al año si tienes perro o gato

El Gobierno andaluz ha confirmado este martes una nueva rebaja fiscal que beneficiará a miles de ciudadanos con animales de compañía.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció que el Presupuesto de Andalucía para 2026 incluirá una deducción del 30% en gastos veterinarios, con un máximo de 100 euros anuales durante el primer año.

En el caso de adopciones en centros de acogida, la ayuda se prolongará durante tres años, y para los perros de asistencia y guía se aplicará durante toda la vida del animal.

La medida forma parte de la séptima bajada de impuestos que impulsa el Ejecutivo autonómico desde 2019, y con ella se calcula que 182.000 andaluces podrán beneficiarse directamente.

El impacto estimado alcanza los 12 millones de euros anuales, que se traducirán en más capacidad de ahorro para las familias.

Moreno defendió la iniciativa como un gesto hacia quienes conviven con animales: “Los animales de compañía son un miembro más de nuestras familias. Hemos querido ser sensibles a esa gran parte de la población que convive con ellos y que necesita de su apoyo para seguir con su día a día”.

El presidente recordó que Andalucía se ha consolidado como la segunda comunidad de régimen común donde menos impuestos se pagan en España, gracias a sucesivas rebajas fiscales que ya suman un ahorro de 1.000 millones de euros anuales para los contribuyentes.

Desde 2018, el número de declarantes en el IRPF ha crecido un 22% y la recaudación un 50%, según datos de la Junta.

Pero las novedades fiscales no se quedan ahí: el Ejecutivo autonómico también incorpora otras deducciones complementarias para apoyar al ciudadano:

Actividades deportivas: se habilita una deducción de hasta 100 € para gastos en clubes, federaciones o escuelas deportivas, sin límite de renta. Esta medida está pensada para favorecer la práctica deportiva tanto en jóvenes como en adultos en Andalucía.

Estas medidas fiscales se suman a la que será la séptima reducción de impuestos impulsada por el Gobierno andaluz desde 2019. El ahorro acumulado que la Junta proyecta es de 1.000 millones de euros anuales para los contribuyentes.

Las nuevas deducciones fiscales entrarán en vigor con el próximo Presupuesto autonómico 2026, y su efecto se verá en la declaración de la renta de 2025, que los ciudadanos presentarán en 2026.

