Sevilla afronta el primer 'superviernes' del curso con la Nocturna, toros, ópera y hasta un festival flamenco

Sevilla ya está más que acostumbrada a la acumulación de eventos los fines de semana. Es algo que se vuelve a repetir este 'superviernes' donde coinciden varias citas multitudinarias que pondrán a prueba la movilidad de la ciudad.

De todas ellas, es la Nocturna la que más atención concentrará por parte de los servicios municipales. Una vez más, la carrera ha vuelto a batir récords. Habrá 25.000 personas corriendo por toda la ciudad.

La mayor dificultad en términos de movilidad es que se rodea toda la Ronda Histórica. Estarán cortados la gran mayoría de los accesos al Centro.

Cuando empiece la carrera, no se podrá entrar en autobús. Esto puede ser un problema para las personas que asistan a eventos desde fuera de las murallas.

También habrá dificultades a la salida, donde solo estará abierta al tráfico la salida por Alfonso XII y San Laureano.

13.000 personas en la Maestranza

La Nocturna rodeará a varios eventos, alguno multitudinario. El más grande es el estreno de la Feria de San Miguel en la Plaza de Toros de la Maestranza. Torearán Juan Ortega, David de Miranda y Pablo Aguado.

Desde el Ayuntamiento reconocen que esta coincidencia añade "mayor complejidad" al despliegue.

El festejo taurino acaba entre las 20:30 y las 20:45. Esto obliga a preparar un dispositivo especial para desalojar a más de 13.000 personas de la zona justo cuando la carrera está cerca de comenzar.

Festival de Ópera

La Nocturna también coincide con la segunda jornada de la primera edición del Festival de Ópera de Sevilla, cuyas primeras sesiones apuntan a ser un "éxito de ocupación", según apuntan desde el Ayuntamiento.

Este viernes está programada la sesión Il Califfo di Bagdad en el Patio de la Montería del Real Alcázar de Sevilla a las 22:00. Todas las entradas están agotadas. Supone otro grueso de personas movilizándose hacia el Centro mientras la carrera mantiene la mayoría de accesos cortados.

Por su parte, muy cerca, este mismo viernes comienza en la Plaza de San Francisco la 48 edición de la Feria del Libro Antiguo de Sevilla, una cita que siempre congrega al público interesado en encontrar publicaciones de coleccionistas. Estará hasta el 19 de octubre.

Mientras, en la Avenida de la Constitución está en marcha la Feria de Artesanía Creativa.

Además, fuera de las murallas, pero a pocos metros del recorrido de la Nocturna, Sevilla también estrena una cita que congregará a cientos de personas.

Estreno en la Macarena

Es el I Festival de Flamenco Macarena. Será una única noche en la que actuarán artistas como Adela Campallo, Fernando Soto, Fran Cortés y Dieguito Amador.

Será al aire libre, en la Plaza Virgen del Pilar de la barriada de La Barzola, donde la entrada será libre hasta completar aforo.

Paralelamente, hay otras citas menores, que también motivarán desplazamientos en un día de movilidad restringida y donde muchos de los autobuses estarán limitados.

Champions Burger

Uno de ellos es la nueva edición de The Champions Burger, que en esta ocasión sale del Ramón Sánchez-Pizjuán para ubicarse en el Parque Magallanes.

También está a escasos metros del recorrido de la Nocturna. Así, quienes apuesten por desplazarse en coche están obligados a planificar su viaje para evitar atascos.

Además, este viernes pisará Sevilla una de las mayores figuras de la Música Nacional. Joan Manuel Serrat recibe el IX Premio de Cultura Universidad de Sevilla en una ceremonia pública prevista a las 19:00 en el Paraninfo del Rectorado.

Hasta 20 eventos al día

La acumulación de eventos de este viernes es una prueba de la intensa actividad cultural y deportiva de Sevilla, que tiene picos en el otoño y la primavera.

Según datos facilitados por el Ayuntamiento, Sevilla acoge de media hasta veinte eventos culturales al día.

No obstante, la mayoría se concentran en fin de semana, tal como sucede ahora. Eso hace que la cifra aumente algunos días concretos.

De todos ellos, solo unos cuatro requieren la autorización del Centro de Coordinación Operativa (CECOP). Son los que necesitan de la presencia de la Policía Local con dispositivo propio de seguridad y movilidad. En 2024 se registraron un total de 1.402 actos de este tipo.

Para el caso concreto de este viernes, desde el Ayuntamiento de Sevilla garantizan que todos los eventos que lo necesitan van a estar cubiertos por la Policía Local. "Para eso se planifica y se refuerza la plantilla en función de las necesidades", dicen.

La tasa, un debate abierto

La situación nada tiene que ver con la del pasado 17 de mayo, donde no había agentes suficientes para cubrir el festival Interestelar y el multitudinario concierto de Manuel Carrasco en La Cartuja.

Eso hizo que el alcalde, José Luis Sanz, abriera el debate sobre la posibilidad de cobrar una tasa a los eventos que permitiera pagar horas extra a la Policía Local ante la falta de efectivos.

En la jornada de este viernes no va a existir ese problema, tal como reconocen desde el Ayuntamiento, que sea como sea, está obligado a preparar un dispositivo "complejo", enfocado especialmente en la Nocturna y la corrida de Toros de la Maestranza.