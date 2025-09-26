El Ayuntamiento, "atento" a la investigación de los incendios en el Rocío Jurado: "Podremos descubrir quién está interesado"

El Ayuntamiento de Sevilla está "muy atento" a la investigación de la Policía Nacional sobre los incendios en el Auditorio Rocío Jurado. "Si tienen nombres y apellidos, podremos descubrir quién está interesado", ha dicho el portavoz municipal Juan Bueno.

Hasta cinco incendios se han sucedido en el plazo de una semana en el entorno del recinto. El más grave, el del pasado martes, llegó incluso a penetrar en el interior del espacio, aunque apenas se provocaron daños.

El asunto sigue "en manos de la Policía Nacional", que asumió la investigación del caso cuando se obtuvieron indicios de que habían sido provocados.

La oleada de incendios ha llegado en un momento de transición para el recinto. En estos momentos, la Gerencia de Urbanismo gestiona el proceso de cambio en la gestión del Auditorio.

Desde que el pasado año el Ayuntamiento recuperase el control, se buscan empresas que recuperen la actividad en el recinto.

Inversión de 35 millones

Hay varias compañías interesadas en hacerse con la gestión del Auditorio Rocío Jurado. Según fuentes municipales, conllevará una inversión de más de 35 millones y el Consistorio percibiría un canon anual de 250.000 euros.

Tal como ha apuntado el portavoz del Gobierno Local, Juan Bueno, desde el Ayuntamiento esperan que los incendios no afecten al proceso de cambio en el que se encuentra inmerso el espacio.

En cualquier caso, están "atentos" a lo que determine la investigación. "Si son incendios provocados y tienen nombre y apellidos, podemos descubrir si alguien está interesado en que eso afecte", ha dicho el concejal.

El pasado jueves el alcalde, José Luis Sanz, era incluso más rotundo. "Alguien tiene mucho interés en que este espacio emblemático desaparezca, pero no lo va a conseguir", decía en declaraciones a El Correo de Andalucía.

A la espera de tomar "decisiones"

Por el momento, el Ayuntamiento aguarda a saber cómo avanza la investigación con la que está dispuesto a "colaborar". "Tendremos que esperar un poco la resolución de esa investigación para saber cuáles son las causas que provocaron esos incendios", ha insistido Juan Bueno.

En función de lo que determine la investigación, se actuará en un sentido u otro. "Estaremos muy atentos para después poder tomar decisiones", ha afirmado el portavoz municipal.

En cualquier caso, Juan Bueno, se ha mostrado convencido de que el Auditorio Rocío Jurado y su entorno, donde está un Canal de la Expo, pendiente de recalificación, "va a ser un referente cultural de la ciudad".

"Lo que hay que hacer es averiguar por qué han ocurrido los incendios, pero espero que no afecte a su situación. No tengo ninguna duda de que será un gran espacio", ha zanjado.