El Ayuntamiento abandera la tauromaquia y la lanza su nueva marca 'Sevilla, Ciudad Taurina' para impulsar la afición

El Ayuntamiento de Sevilla ha lanzado este jueves la nueva identidad "Sevilla, Ciudad Taurina" en un acto celebrado en el Salón Consistorial.

La iniciativa busca reforzar la histórica vinculación de la ciudad con la tauromaquia y proyectarla en los ámbitos cultural, turístico y económico.

"Hoy presentamos el nacimiento de una seña de identidad, una marca propia de la ciudad, una de las tantas Sevillas que habitan en esta ciudad, y que la hacen ser lo que es: 'Sevilla. Ciudad Taurina', ha explicado el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés.

El delegado ha subrayado que la capital hispalense "lleva siglos siendo taurina" y que el objetivo es "dar un paso más para que la cultura y el arte taurino, que forman parte de su alma, sean defendidos públicamente".

El proyecto, que lo han presentado en vísperas de la Feria de San Miguel, se estructura en cuatro pilares: crear un foro para la difusión de la cultura taurina mediante exposiciones y conferencias.

Además, buscan promover debates sobre la situación actual de la tauromaquia, organizar actividades con la implicación de peñas y asociaciones; e impulsar la huella taurina en la ciudad a través de rutas culturales, monumentos y festejos conmemorativos.

Alés ha destacado que el lanzamiento involucra a cuatro áreas municipales: Fiestas Mayores, Cultura, Turismo y Economía.

Se abordarán tres debates

También ha anunciado un ciclo de tres debates en el Ayuntamiento que abordarán la situación del toro en Sevilla, el pasado y futuro de los toreros locales y la previsión de festejos de la próxima temporada.

El coordinador de la iniciativa, José Luque Teruel, ha subrayado que se trata de un proyecto "con un sólido apoyo municipal, pero no político, que pone en el centro al aficionado taurino, núcleo fundamental del festejo".

También ha explicado que todos los actos culturales del Ayuntamiento incluirán la marca "Sevilla, Ciudad Taurina" y se vincularán a grandes conmemoraciones como el V centenario de la boda de Carlos V o el centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929.

La nueva identidad cuenta con un diseño creado por José Manuel Peña, que combina los colores de Sevilla, almagra y albero, con las líneas del ruedo de la Real Maestranza y el emblema del No&Do.