El helipuerto de Sevilla ofrecerá vuelos turísticos por la ciudad al estilo de Nueva York y contará con una academia de pilotos

El Helipuerto de La Cartuja inicia una nueva etapa. World Aviation Group, compañía líder en el sector aeronáutico, ha asumido oficialmente la gestión de estas instalaciones tras adjudicarse su explotación por un periodo de cinco años, prorrogable a otros cinco.

La firma ampliará los servicios actuales con vuelos turísticos, traslados corporativos y desplazamientos VIP, además de implantar en Sevilla una academia de pilotos.

La operación no solo consolida la presencia de la empresa en Andalucía —donde ya cuenta con una base en Málaga—, sino que también supone un paso clave en su estrategia de expansión en la península.

El enclave, inaugurado con motivo de la Expo’92, ha sido en las últimas décadas un punto clave para operaciones institucionales y sanitarias.

Bajo la dirección de World Aviation Group, se abre ahora a un modelo de diversificación de usos que busca reforzar la conectividad de la capital andaluza y convertir el recinto en un motor económico y social.

Vuelos privados

Entre las principales novedades, destaca la apertura del helipuerto a vuelos turísticos y VIP. Los primeros tendrán un recorrido panorámico ya definido, pensado para mostrar Sevilla desde el aire: despegarán desde La Cartuja, recorrerán el trazado del Guadalquivir, se adentrarán en la zona del Aljarafe y regresarán al recinto por el puente del Alamillo.

Una experiencia, según sus impulsores, comparable a la que ofrecen otras grandes ciudades del mundo, como Nueva York, donde los paseos aéreos forman parte de la oferta turística consolidada.

Los vuelos VIP, por su parte, no seguirán un itinerario predeterminado, sino que se adaptarán a las demandas del cliente.

Desde traslados a fincas privadas o al aeropuerto de Jerez, hasta servicios especiales para bodas o celebraciones. Lo que el cliente solicite.

"Estamos dispuestos a escuchar lo que el cliente quiera. Se hace el presupuesto y se organiza. Las posibilidades son enormes y queremos que Sevilla cuente con este tipo de servicios", ha señalado Manuel Cano, director del Helipuerto de La Cartuja.

Escuela de pilotos

Otro de los grandes proyectos será la implantación en Sevilla de un centro de formación aeronáutica especializado en helicópteros.

Se trata de una apuesta que refuerza el compromiso de World Aviation Group con la capacitación técnica y el desarrollo de talento en el sector, y que se suma a los centros ya operativos en Madrid, Málaga y Beja (Portugal).

"Queremos implantar una escuela de pilotos para Sevilla en particular y Andalucía en general. Ya tenemos otra en Málaga, en Madrid y en Portugal, y creemos que aquí hay un potencial enorme", ha afirmado Cano, convencido de que la ciudad reúne las condiciones idóneas para albergar esta iniciativa.

La formación de nuevos profesionales, según los responsables de la iniciativa, responde a una demanda creciente en la industria aeronáutica, que requiere personal cualificado para atender a la expansión del sector y a la diversificación de usos de los helicópteros.

Sevilla, en el mapa internacional

La compañía considera que Sevilla tiene todos los factores necesarios para consolidarse como un referente en el ámbito aeronáutico y turístico.

"Cuando salió a concurso este aeropuerto, vimos que Sevilla tenía todas las oportunidades y necesidades que podíamos tener como grupo empresarial", ha expuesto Fernando Gómez, portavoz de World Aviation Group.

"Creemos que el turismo aquí está en un nivel alto o muy alto, y demanda experiencias nuevas que hasta ahora no existían", de modo que "con los vuelos turísticos y VIP" buscan atraer también al visitante internacional, "que en sus países de origen ya cuenta con esta oferta".

En paralelo, la empresa trabajará para ampliar la conectividad aérea de Sevilla con enclaves estratégicos del entorno mediterráneo, en línea con su objetivo de consolidar a Andalucía como un hub logístico y de movilidad avanzada en el sur de Europa.

Apuesta de futuro

World Aviation Group subraya que esta adjudicación refuerza su posicionamiento como empresa líder en servicios aeronáuticos integrales, con una oferta que abarca desde operaciones aéreas y formación hasta proyectos de innovación y movilidad.

"Nuestra llegada al Helipuerto de La Cartuja simboliza la apuesta por Andalucía como territorio clave para el futuro de la aviación. Queremos que este espacio se convierta en un motor de conectividad, innovación y talento al servicio de la economía regional y de la proyección internacional de Sevilla", ha recalcado Cano.

Con una concesión que puede extenderse hasta diez años, la compañía mira al futuro con planes de crecimiento que incluyen nuevas actividades aún por desvelar.

Mientras tanto, el helipuerto se prepara para abrir sus puertas a un modelo que combina turismo, formación y servicios exclusivos, situando a Sevilla en el mapa de la aviación privada y de experiencias aéreas de primer nivel.