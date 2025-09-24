Detectan el quinto incendio en una semana en las inmediaciones del Auditorio Rocío Jurado

Una nueva columna de humo ha sido avistada este miércoles en las inmediaciones del Auditorio Rocío Jurado, en la Isla de la Cartuja de Sevilla, en una zona próxima a los incendios registrados el martes. Por el momento, no se ha precisado el alcance de los posibles focos que hayan podido originarla.

El Servicio de Emergencias 112 ha informado que, en torno a las 7:25 horas, recibió varias llamadas ciudadanas alertando de la presencia de humo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos, Policía Local y el Centro de Coordinación Operativa (Cecop), que trabajan en la gestión del incidente.

Este episodio se produce un día después de que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, desde Bruselas, anunciara un refuerzo de la seguridad en el entorno del auditorio tras la sucesión de incendios, que, según apuntó, parecen tener un origen intencionado.

El regidor subrayó además que "llama la atención" el "interés por hacer desaparecer un edificio emblemático de la ciudad de Sevilla".

Incendios sucesivos

La situación es especialmente llamativa ya que no hace ni 24 horas que los Bomberos tuvieron que sofocar un incendio en la misma zona.

Un amplio dispositivo de Bomberos y Policía Local actuaron durante más de tres horas en la zona hasta conseguir la extinción definitiva del mismo en torno a los 18:30 horas de la jornada del martes.

Según apunta ABC, el mencionado fuego dañó finalmente el Auditorio Rocío Jurado, algo que no había sucedido en los tres anteriores, que estuvieron localizados en matorrales colindantes a la edificación.

Y es que la tarde fue especialmente complicada para los servicios de emergencia, ya que se declararon entre cuatro y seis focos casi simultáneos en diferentes puntos de la zona.

La coincidencia de tantos frentes a la vez ha reforzado las sospechas de que se trata de incendios provocados.

Un día antes, el lunes 22 de septiembre, el fuego se notificó sobre las 15:50 horas. De nuevo, ni un margen de 24 horas se produjo entre un fuego y otro.

Los otros dos incendios tuvieron lugar los días 18 y 16 de septiembre. Los Bomberos actuaron en la zona y desde el Ayuntamiento aseguraron que no parecía "una situación muy grave".