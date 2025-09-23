El tranvibús será gratis en su primera semana de trayecto para darse a conocer a todos los sevillanos

El tranvibús será gratis en su primera semana de trayecto. Es lo que ha anunciado este martes el delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel.

El objetivo de dicha medida es que los cerca de 150.000 vecinos del Distrito Este "puedan conocer la línea" y comprobar sus "ventajas".

Será el próximo lunes 28 de septiembre cuando empiece a funcionar el primer tramo del tranvibús desde Torreblanca a Santa Justa.

La frecuencia en esta primera fase será de 10 minutos, pero su velocidad comercial, de entre 22 y 25 kilómetros por hora, será muy superior a la del autobús convencional, que suele alcanzar los 17 kilómetros por hora.

Eso será posible gracias al carril bus segregado habilitado en una obra que ha tenido 10 meses de duración y que ha recibido fondos europeos.

Por ejemplo, tal como ha indicado Pimentel, se tardarán 18 minutos menos para ir de Torreblanca hasta Nervión. Desde Andalucía Residencial o el Palacio de Congresos, el ahorro de tiempo será de 18 y 14 minutos, respectivamente.

"Eso es un beneficio muy claro para los vecinos de este distrito. Estamos convencidos de que van a coger de muy buen grado esta nueva línea", ha insistido el delegado de Movilidad.