El tranvía de Sevilla atropella a un hombre cuando cruzaba por las vías a su paso por Nervión

El tranvía, a su paso por la calle San Fernando. EP Sevilla

El tranvía ha atropellado a un hombre a su paso por Nervión. No obstante, las heridas han sido leves, según informan fuentes municipales.

La víctima ha sido trasladada en ambulancia, pero su vida no corre peligro tras este suceso, en principio, fortuito.

Los hechos ocurrían sobre las 14:00, en la calle Luis de Morales y frente al centro comercial Nervión Plaza.

Según informan fuentes de Emergencias 112, varios testigos llamaron a esa hora para alertar de los hechos.

El hombre estaba cruzando las vías cuando fue atropellado por el tranvía, aunque se desconocen los motivos, por el momento. Al lugar se desplazaron sanitarios, Policía Local y Policía Nacional.

Según fuentes de la investigación, el hombre, natural de Campofrío (Huelva), salió proyectado, pero solo sufrió el golpe. Las primeras hipótesis apuntan a que se cruzó en el recorrido del Metrocentro

Otros sucesos

No es el primer suceso que sucede en las vías del tranvía en en los últimos meses, aunque algunos no han tenido relación directa con el propio medio de transporte.

Por ejemplo, el pasado 13 de septiembre falleció un hombre de 92 años al desvanecerse cuando cruzaba las vías del tranvía en la Avenida de la Buhaíra.

El recorrido del Metrocentro estuvo en aquella ocasión durante casi dos horas mientras se trataba de reanimar al hombre.

Murió por causas naturales, pero justo en el centro del trayecto, a la altura del Apeadero de San Bernardo.

Por su parte, el pasado 28 de julio, el tranvía llegó a descarrilar en San Francisco Javier, lo que provocó un incendio en uno de los vagones, sin que se registrasen heridos.

Desde el Ayuntamiento, atribuían el fallo a un "error humano" por el que el tranvía accedió a una vía equivocada. Esto provocó el choque de uno de los vagones con un poste de la catenaria y el servicio estuvo interrumpido dos horas.