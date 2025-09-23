Muere un motorista de 42 años tras chocar contra un árbol caído en la carretera N-IV a su paso por Utrera

Imagen de archivo de un agente de tráfico de la Guardia Civil EP

Un motorista de 42 años ha muerto en la madrugada de este martes 23 de septiembre tras chocar contra un árbol caído en la calzada.

El servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha informado de que se trataba de la carretera N-IV, a la altura de la localidad sevillana de Utrera.

El siniestro se ha producido a las 02:09 horas, cuando varios conductores alertaron de que un motorista había colisionado contra un eucalipto en el kilómetro 578 de la vía, en sentido Sevilla.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de la Diputación de Sevilla, agentes de la Guardia Civil y servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Los sanitarios solo pudieron certificar la muerte del motorista.

Este accidente se suma al ocurrido la pasada madrugada en la carretera A-92 sentido Torreblanca, donde cuatro personas resultaron heridas.

El motivo fue la salida del vehículo de la vía, que acabó impactando contra el separador de la carretera.

Muertes en Sevilla por accidentes de tráfico

Los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) informan de que, con este accidente, ya son 19 los siniestros mortales en 2025 en Sevilla y 21 los fallecidos entre enero y septiembre.

Además, informan que durante los primeros meses del año, en la capital hispalense, hay ocho personas muertas por colisiones con la moto.

En el mes de septiembre, en toda España, la DGT informa de que han fallecido 92 personas en accidentes de tráfico, nueve personas menos que en 2024 durante el mismo periodo.