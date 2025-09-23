El Auditorio Rocío Jurado, de nuevo en llamas por un incendio con varios focos en La Cartuja

Imágenes del incendio en el Auditorio Rocío Jurado. E. E. Sevilla

Las llamas han vuelto a penetrar en el interior del Auditorio Rocío Jurado cerca de un año después del aparatoso incendio que afectó a parte de su estructura.

Un amplio dispositivo de Bomberos y Policía Local está actuando en la extinción del mismo. No se descarta que sea intencionado, tal como sucedió el pasado noviembre.

Según informan fuentes municipales, el fuego ya está controlado, aunque los efectivos siguen trabajando para conseguir apagar definitivamente el incendio, que tiene varios focos.

El fuego se originó en las inmediaciones de la Avenida de los Descubrimientos. En un principio, ardieron pastos, como ya sucedió hasta en tres ocasiones durante la última semana.

Según informan desde Emergencias 112, pasadas las 15:30, se recibió la primera de 75 llamadas que alertaban sobre grandes columnas de humo en los alrededores del recinto.

En esta ocasión, las llamas han penetrado en las gradas del auditorio, pero se ha podido controlar el fuego, tal como apuntan fuentes municipales.

Pasadas las 17:00, hay hasta tres focos de fuego activos en La Cartuja. Uno en el interior del recinto, y varios en las inmediaciones. Las llamas están afectando a terrenos cercanos al Monasterio de la Cartuja y al Jardín Amaricano.

Petición de investigación

La Policía Local no descarta que el fuego sea intencionado precisamente por la existencia de diversos puntos en llamas de forma simultánea.

Pese a que la situación está controlada, se han activado desvíos de tráfico en la zona.

Según informan desde el Ayuntamiento, antes de que se declarara este fuego, ya se solicitó a la Policía Científica una investigación sobre la oleada de incendios que afecta a los alrededores del Auditorio Rocío Jurado.