Sevilla amplía hasta 50 serenos: También se encargarán de la prevención de la violencia de género y la LGTBfobia

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz ha anunciado que a partir del próximo 1 de octubre, 50 serenos -14 más de los que estaban previstos- patrullarán 29 barrios de la ciudad durante todas las noches del año.

Como novedad, este año los participantes reciben preparación específica en prevención de violencia de género y en la lucha contra la LGTBfobia de la mano del Instituto Andaluz de la Mujer.

Los 50 serenos actuarán en el Casco Histórico y barrios como Triana, Los Remedios, San Lorenzo, La Florida, León XIII, Los Naranjos, Retiro Obrero, El Porvenir, El Prado y Sevilla Este.

El alcalde ha dado la bienvenida a los aspirantes en el inicio de su formación, que imparten el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) y Protección Civil.

Entre las funciones de los serenos están informar a vecinos y visitantes, mediar en conflictos, acompañar a personas vulnerables, reportar incidencias en el mobiliario urbano y trasladar de inmediato cualquier incidencia al Cecop.

Los agentes trabajarán de 23:00 de la noche hasta 07:00 horas de la mañana durante los 365 días del año.

Prioridad de contratación de personas en riesgo de exclusión

La mayoría de las contrataciones se han destinado a personas desempleadas incluidas en los itinerarios de inserción sociolaboral del plan Local para la Cohesión e Inclusión Social, dentro de la estrategia ERACIS+.

El Ayuntamiento de Sevilla ha invertido 2,6 millones de euros en este programa, frente a los 725.788 euros del anterior, y prioriza la contratación de vecinos en riesgo de exclusión.

"Con este servicio, ampliado de 12 a 29 zonas y de 18 a 50 agentes, no solo mejoramos la seguridad y la convivencia en nuestra ciudad, sino que la incorporación de medio centenar de serenos se convierte en una oportunidad laboral para aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo", explica Sanz.

En un año se realizaron 500 avisos

El primer programa se puso en marcha en diciembre de 2023 con 18 agentes y 2 coordinadores en 12 barrios del Casco Histórico.

En un año generaron casi 500 avisos al Cecop, relacionados con incidencias urbanas, emergencias médicas, robos y acompañamientos a vecinos.

También mediaron en conflictos y asistieron a personas sin hogar. "Dije que los serenos venían para quedarse, y así estamos cumpliendo", subraya Sanz.

Con su presencia, desde el ayuntamiento esperan que "incremente la percepción de seguridad, mejore la convivencia y contribuya a que Sevilla sea una ciudad más segura y solidaria".