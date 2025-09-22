Matan a un veinteañero en Sevilla al recibir una pedrada en una pelea

La esquina entre la calle Sándalo y Granada de Torreblanca donde se produjo la agresión mortal. EP Sevilla

Un joven de unos 20 años ha fallecido en Sevilla tras recibir una pedrada en la cabeza en el contexto de una pelea en el barrio de Torreblanca.

Por el momento, no hay detenidos, según confirma la Policía Nacional, que mantiene abierta la investigación de los hechos sin que se conozcan muchos más detalles.

Según ha adelantado El Correo de Andalucía y confirman fuentes de Emergencias 112, los hechos se produjeron a las 18:45 entre las calles Sándalo y Granada.

Una decena de llamadas alertaron sobre una pelea entre dos jóvenes de entre 19 y 20 años.

Al lugar se trasladaron Policía Local, Nacional y sanitarios. Sin embargo, el joven más afectado por la pelea fue trasladado a un centro de salud cercano por medios propios.

Por el momento, la Policía Nacional ha confirmado la muerte del joven de unos 20 años por la lesión "con objeto contundente".

No obstante, según apuntan desde Emergencias 112, uno de los testigos alertó de que el fallecido recibió un golpe con una piedra en la cabeza.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, pero de momento no se ha producido ninguna detención.

Entre los más pobres de España

Según el último informe de la Agencia Tributaria sobre la renta media por código postal en municipios de más de 200.000 habitantes, Torreblanca era considerado como el barrio más pobre de España. Los datos eran de 2022.

En los últimos meses formó parte de la Operación Vulcano desplegada en diversas zonas de Sevilla a raíz del tiroteo con armas de guerra de las Tres Mil Viviendas relacionado con los enfrentamientos entre clanes de la droga.

Entre Torreblanca y Palmete se intervinieron 8.000 esquejes de plantas de marihuana en domicilios que funcionaban como viveros.

De hecho, es uno de los barrios de Sevilla más afectados por los cortes de luz. Según indican desde Endesa, esto se debe fundamentalmente a los enganches ilegales destinados a alimentar plantaciones de marihuana.

En cualquier caso, desde la Policía Nacional mantienen la cautela en su investigación y están a la espera de conocer más datos, ya que ni siquiera se ha producido ninguna detención dos días después de los hechos.