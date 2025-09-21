El Ayuntamiento de Sevilla reconocerá por primera vez en una gala a los impulsores de “la igualdad real y efectiva”

El Ayuntamiento de Sevilla celebra este lunes en el Real Alcázar la I Gala de Reconocimientos Sevilla por la Igualdad con el fin de premiar a los impulsores de "la igualdad real y efectiva".

Se trata de un homenaje a entidades y personas que con su trabajo cotidiano están transformando la ciudad y abriendo camino hacia una igualdad real, ha señalado el delegado de Igualdad, José Luis García.

A su juicio, estos reconocimientos son "el broche de oro" al programa ‘Corresponsables’, que durante el último año viene organizando desde el Ayuntamiento.

Este programa ha llegado a más de 6.000 sevillanos, contribuyendo a una educación en igualdad corresponsabilidad y cuidados paritarios.

Con esta gala se reconocerán, entre otros, a una parte de estos participantes y a la sociedad sevillana que lo ha hecho posible.

Durante el evento se entregarán distintos reconocimientos por la promoción de la igualdad de género desde el tejido asociativo, por el compromiso en la erradicación de la Violencia de género, a mujeres empresarias comprometidas con la Igualdad o a la labor investigadora por la igualdad de género.

También a la creación artística comprometida con la igualdad, a la sabiduría y corresponsabilidad de nuestros mayores, a la crianza y cuidados compartidos en igualdad, al compromiso educativo con la corresponsabilidad, al fomento de la igualdad sin fronteras y al empleado público corresponsable.

A su vez, serán reconocidas referentes gitanas por la igualdad, al movimiento vecinal de mujeres por la igualdad y al valor de los cuidados para la igualdad.

Del mismo modo, el próximo viernes 26 de septiembre el Ayuntamiento también reconocerá a entidades sociales y profesionales que también han trabajado en la corresponsabilidad en la II Gala de Entidades Sociales y Corresponsabilidad.