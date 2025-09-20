Sevilla combatirá la soledad no deseada con una red de voluntarios para acompañar a las personas mayores

Mesa municipal en el Ayuntamiento de Sevilla para combatir la soledad no deseada. Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento ha constituido la Mesa Municipal para abordar un fenómeno que sufren muchas personas mayores en Sevilla y a nivel nacional: la soledad no deseada.

Se trata de un órgano de trabajo en red que unirá a áreas municipales, administraciones, sistema sanitario, universidades, entidades sociales y voluntariado para prevenir, detectar y reducir el aislamiento no deseado en la ciudad.

Entre los primeros trabajos que se van a abordar, está la creación de una red de acompañamiento con voluntariado formado para que quien no lo desee, no se sienta solo.

También el órgano elaborará un mapa de recursos por distrito; un protocolo unificado de detección y derivación temprana desde la red municipal y comunitaria; la creación de redes de acompañamiento con voluntariado formado, y la puesta en marcha de campañas de sensibilización e iniciativas intergeneracionales en centros educativos y espacios cívicos.

En este sentido, el delegado de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, José Luis García, ha destacado que “la soledad no deseada es un reto de salud pública y de convivencia: multiplica riesgos emocionales y deteriora el bienestar".

En España, el 13,4 % de la población declara haber sufrido soledad no deseada. En Andalucía, entre las personas de 55 y más años, hasta un 47 % presenta soledad moderada o severa, creciendo a edades avanzadas y afectando con especial intensidad a mujeres y a quienes han perdido su red de amistades.

La composición reúne al Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud, Centros de Participación Activa, Cruz Roja, Cáritas, Solidarios para el Desarrollo, Fundación Doña María (Fundomar), DomusVi, Confemac y el Centro de Humanización de la Salud (Camilos).

También a la AECC, San Juan de Dios, Teléfono de la Esperanza, New Health, Fundación Amigos de los Mayores, FOAM, plataformas de voluntariado, asociaciones de jubilados y el ámbito académico (UPO – Cátedra Cruz Roja en SND y Universidad de Sevilla), entre otras.

Además, en el marco de esta sesión se ha expuesto el convenio con la Asociación CREA para el proyecto ‘Contigo Sevilla’, dotado con 30.000 euros.

Esta iniciativa combina acompañamiento telefónico regular con dinamización de grupos de apoyo y actividades de ocio y tiempo libre, con un objetivo de 110 personas mayores beneficiarias y especial atención a los distritos Este-Alcosa-Torreblanca y San Pablo.

“Sevilla cuenta con un tejido social extraordinario y el Ayuntamiento asume el liderazgo para ordenar esfuerzos y llegar antes a quienes más lo necesitan. Nuestro compromiso es claro: impulsar políticas públicas que favorezcan la cohesión social y el bienestar de toda la ciudadanía, sin dejar a nadie atrás”, ha concluido García.