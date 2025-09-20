El barrio de la Macarena 'se pone flamenco': acoge su I festival por los 600 años de la llegada del pueblo gitano Ayuntamiento de Sevilla

La Plaza Virgen del Pilar de La Barzola, en el barrio de la Macarena de Sevilla, se vestirá con sus mejores galas flamencas el próximo 26 de septiembre.

Por la conmemoración de los 600 años de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica, el barrio acogerá el I Festival Macarena Flamenca. El mismo será con entrada libre hasta completar aforo.

El festival, organizado por el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura y en colaboración con el Distrito Macarena, persigue poner en valor las raíces y aportaciones culturales de esta comunidad, estrechamente vinculada al flamenco como seña de identidad.

El cartel artístico contará con Adela Campallo, Fernando Soto, Fran Cortés y Dieguito Amador, cuatro referentes del flamenco actual, y será presentado por el periodista y escritor Antonio Ortega.

Durante la velada, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, entregará distinciones a entidades fundamentales en la defensa y promoción de la cultura gitana.

Tales como la Hermandad de Los Gitanos, por ser la institución representativa más antigua de esta etnia en la ciudad y Fakali, Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, por su trabajo y compromiso con la igualdad y el fortalecimiento cultural de la comunidad.

También será reconocido el Secretariado Gitano por su trayectoria en la defensa de los derechos sociales y culturales del pueblo gitano.

La delegada de Cultura, Angie Moreno, ha subrayado que el festival nace con vocación de permanencia, como "un espacio en el que se unen arte, memoria y barrio".

Todo ello con el fin último de celebrar las raíces del flamenco y reconocer el papel esencial del pueblo gitano en la historia cultural de la ciudad.