Sevilla transforma sus accesos principales con más zonas verdes en Torneo, Jiménez Becerril y Kansas City

Evelia Rincón, delegada de de Arbolado, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla pone en marcha un ambicioso plan para transformar sus principales accesos en corredores verdes con más arbolado, biodiversidad y diseño sostenible. El proyecto alcanzará arterias como Torneo, Concejal Alberto Jiménez-Becerril o Kansas City entre otras.

Así lo ha anunciado Evelia Rincón, delegada de Arbolado, Parques y Jardines, quien ha apuntado que la primera gran actuación arrancará este lunes 22 de septiembre en la Avenida de Torneo, una de las entradas estratégicas al norte de la ciudad.

En este enclave se llevará a cabo un reajardinamiento integral de la mediana con una inversión global superior a 1,8 millones de euros.

La remodelación supondrá la plantación de 154 nuevos árboles de especies ornamentales adaptadas al clima sevillano, entre ellas palmeras reinas, cicas y, con especial protagonismo, el árbol de Júpiter.

Esta última especie, muy resistente a las altas temperaturas, destaca por su vistosa floración en tonos rosados y violetas y por su corteza decorativa, lo que la convierte en una opción sostenible y de bajo mantenimiento que, además de embellecer, contribuye a mejorar la calidad del aire.

El proyecto se completará con un tapiz vegetal de Lippia nodiflora, ya probado con éxito en Kansas City.

Se trata de una cobertura de bajo requerimiento hídrico y gran capacidad de absorción de contaminantes, ideal para vías con intenso tráfico. Este elemento vegetal asegura un aspecto verde durante todo el año y refuerza la sostenibilidad de la intervención.

Para optimizar recursos, todas las nuevas plantaciones contarán con un sistema de riego por goteo enterrado y automatizado, diseñado para reducir el consumo de agua y garantizar la supervivencia de las especies en periodos de altas temperaturas.

Las obras, que cuentan con el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio, se prolongarán durante unos cinco meses y obligarán a cortes parciales de tráfico en uno de los tres carriles por sentido de la avenida en distintos momentos de la ejecución.

Otras actuaciones

Este plan de transformación de medianas ya ha mostrado sus primeros resultados en la avenida de Ucrania, en el sur de Sevilla, donde se ha culminado la mayor parte de un reajardinamiento integral con una inversión de 113.695 euros.

Allí se han incorporado diez nuevos almez, especies arbustivas de gran porte, un nuevo sistema de riego y un innovador pavimento de gravilla que mejora tanto la estética como la accesibilidad.

Tras Torneo, la siguiente gran intervención será en la avenida Concejal Alberto Jiménez-Becerril, continuación natural del eje, con un presupuesto de 263.819 euros.

En este tramo se renovarán más de 1.000 metros de mediana con la plantación de más de 150 árboles y arbustos que aportarán color, biodiversidad y sombra.

Paralelamente, avanzan también los trabajos en la avenida de Kansas City y se preparan futuras obras en la avenida de Jerez, la calle Ferroviarios, la avenida Alfredo Krauss–Flota de Indias y la calle Tarso, que se desarrollarán hasta 2026.

En total, la actuación sobre estas ocho medianas convertirá los accesos principales de Sevilla en auténticos corredores verdes.

"Se trata de obras que significan más calidad ambiental y una Sevilla más verde y sostenible", ha explicado Rincón.

"Lo hacemos con un compromiso claro: que cada intervención sirva para dar soluciones de futuro y para que Sevilla sea una ciudad referente en paisajismo urbano y en sostenibilidad", ha matizado la delegada.