José Luis Sanz, sobre el Aeropuerto: "De nuevo se ningunea a la ciudad de Sevilla despreciando a los sevillanos"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una imagen de archivo. Rocío Ruz / Europa Press

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mostrado su indignación tras confirmarse que el Aeropuerto de San Pablo no afrontará una ampliación en los próximos años y ha acusado al Gobierno central de "ningunear" a la capital andaluza.

"De nuevo se ningunea al aeropuerto de Sevilla, y de nuevo se ningunea a la ciudad de Sevilla, despreciando a los sevillanos y castigando una vez más a los sevillanos", ha afirmado este viernes el regidor hispalense.

Las declaraciones del alcalde se producen después de conocerse el plan de inversiones aeroportuarias para el periodo 2027-2031, anunciado por Pedro Sánchez, que contempla un esfuerzo histórico de casi 13.000 millones de euros.

Entre los proyectos previstos se encuentran la ampliación de El Prat, con 3.200 millones de euros; Barajas, con 2.400; Málaga, con 1.500; y Alicante-Elche, con una cifra cercana también a los 1.500 millones.

En cambio, el aeropuerto sevillano queda fuera de la lista, a pesar de su crecimiento sostenido en los últimos años.

Sanz ha subrayado que Sevilla tiene un "déficit claro en infraestructuras" que condiciona su desarrollo económico y su proyección internacional.

"Si tiene un déficit la ciudad de Sevilla son infraestructuras que necesita para seguir creciendo, y lo que se pretende es bloquear o ralentizar el crecimiento de la ciudad", ha señalado el alcalde.

El alcalde ha recordado que el aeródromo hispalense ha superado ya los nueve millones de pasajeros anuales y está a punto de alcanzar la cifra récord de diez millones.

Además, sigue ampliando conexiones internacionales, como la recién inaugurada ruta a Estambul con Turkish Airlines. "A lo mejor este año no hace falta esa ampliación, pero evidentemente hay que empezar a planificar las inversiones y la ampliación que necesita el aeropuerto", ha añadido.

Otras infraestructuras

Más allá del aeropuerto, Sanz ha insistido en que existen otras infraestructuras claves que siguen sin respuesta por parte del Gobierno central.

Entre ellas ha citado la conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto, una obra que debe estar lista antes de 2030 según la normativa europea, pero de la que "no se sabe nada".

También ha recordado la necesidad de cerrar el anillo de la SE-40, con el paso por el río aún pendiente, y el impulso de la red de cercanías, fundamentales para la movilidad del área metropolitana y el crecimiento económico de la ciudad.

La polémica se enmarca en un contexto de agravios que, según el Ayuntamiento, se repiten desde hace años con Sevilla.

Sanz ha cuestionado además la actitud del PSOE sevillano, al que ha acusado de no defender los intereses de la ciudad: "¿Dónde está el Partido Socialista de Sevilla defendiendo las infraestructuras que necesita la ciudad o las inversiones que necesita un aeropuerto que no para de crecer?".

A falta de que el DORA (Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria) sea aprobado en Consejo de Ministros, el alcalde ha reclamado al Ejecutivo una rectificación inmediata para incluir a Sevilla en el plan de ampliaciones.

Mientras tanto, la capital andaluza seguirá aguardando inversiones que, según su regidor, son vitales para garantizar su crecimiento y competitividad frente a otras grandes ciudades españolas.