Sevilla, más cerca de Asia a través de Estambul: un paso intermedio a la espera del ansiado vuelo a China

Directivos de Turkish Airlines tras la llegada del primer vuelo de la compañía a Sevilla. E. E. Sevilla

Sevilla está más cerca de Asia. Es así porque este miércoles se ha estrenado el nuevo vuelo a Estambul que opera Turkish Airlines. Es el paso intermedio del aeropuerto a la espera de la ansiada conexión con China. Para ello trabajan Junta de Andalucía y Ayuntamiento.

Conectar directamente con Pekín o Shanghái es uno de los objetivos que se persiguen desde hace varios años en Sevilla.

De hecho, José Luis Sanz ha visitado en dos ocasiones el país asiático. Se han mantenido reuniones con los directivos de Air China y Hainan Airlines, pero el peso de las negociaciones lo lleva la Junta de Andalucía.

Sin embargo, es una pelea en la que también está inmersa Málaga, a pesar de que recibe menos turistas chinos al año. Son en torno a unos 8.000 frente a los 36.000 de Sevilla.

Mientras tanto, el segundo vuelo diario a Turquía representa un paso intermedio. Hasta ahora la aerolínea de bajo coste Pegasus conectaba el aeropuerto de Sevilla con el de Sabiha Gökçen (SAW), que está en la parte asiática de Estambul.

En dicho aeródromo, la mayoría de las conexiones son nacionales y de bajo coste. Las diferencias respecto a la nueva ruta de Turkish Airlines son sustanciales.

Variedad de escalas

En primer lugar, porque en este caso la conexión es con el aeropuerto internacional de Estambul (IST).

Desde ahí, tal como indican desde Turkish Airlines, es posible la conexión con más de trescientos destinos de seis continentes.

Especialmente, el aeropuerto de Sevilla quedará más unido a Asia, con destinos clave como Japón, China, India, Singapur y Tailandia.

Según apuntan desde la compañía, se ofrecen 63 conexiones en África, 47 en Asia-Pacífico, 37 en Oriente Medio y 27 en América.

Johannesburgo, Nairobi, Addis Abeba, Abu Dhabi, Doha o Seúl son solo algunos de los destinos a los que podrá acceder ahora el sevillano haciendo escala en Estambul.

Capacidad para 151 pasajeros

Serán siete las frecuencias semanales que ofrecerá Turkish Airlines a los sevillanos a través de un Boeing 737 MAX 8, con capacidad para 151 pasajeros.

Según explica a EL ESPAÑOL Ahmet Bolat, presidente del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de la compañía, el horario está especialmente pensado "para facilitar la conectividad" con otras rutas.

Lunes, miércoles y sábados saldrán de Sevilla a las 11:45. Los aviones de Estambul partirán a las 6:55. El resto de días, los vuelos desde la capital hispalense despegarán a las 18:40. Desde la ciudad turca, lo harán a las 13:50.

Interés mutuo

Para Ahmet Bolat, el interés de esta ruta está en los perfiles de ambos viajeros. En 2024, el número de visitantes turcos a España creció un 77 por ciento, con más de 600.000 personas. Andalucía fue la tercera región más visitada, por detrás de Madrid y Cataluña.

"En Estambul recibimos aproximadamente 400.000 pasajeros de España en el último año. Esto demuestra los fuertes lazos entre nuestros países", explica el alto directivo.

Según apunta, la conexión va más allá del mero interés turístico. También "abre nuevas oportunidades para el desarrollo económico y la colaboración empresarial".

"Nuestro compromiso es proporcionar a los pasajeros la máxima flexibilidad y calidad en sus viajes, contribuyendo con ello a posicionar a Andalucía en el mapa mundial", insiste Bolat sobre los objetivos de una compañía que ya estaba instalada en Málaga.

Es algo que también ha resaltado este miércoles José Luis Sanz, porque el nuevo vuelo supone "más oportunidades de negocio y más inversión de Sevilla".

Desde Turkish Airlines alaban el "crecimiento sostenido" del aeropuerto de Sevilla, que se acerca a los 10 millones de pasajeros. "Estos números demuestran el potencial turístico, de inversión y de negocios de Sevilla y Andalucía", indica Bolat.

Nuevas experiencias

Además, el nuevo vuelo ofrecerá al viajero de Sevilla nuevas experiencias. De hecho, tienen el premio APEX (Airline Passenger Experience Association) al mejor servicio de entretenimiento en Europa.

Según explica Bolat, su clase Business "ofrece un innovador sistema de entretenimiento a bordo, con nuevas películas en diferentes idiomas, audiolibros, álbumes de música y canales en vivo".

La aerolínea dispone de sus chefs propios que presentan a los pasajeros menús gourmet que combinan "lo mejor de la cocina turca e internacional". Por ello, también han recibido el premio al mejor servicio de comidas de clase ejecutiva del mundo.

Asimismo, en el aeropuerto de Estambul, Turkish Airlines tiene su propia sala VIP con capacidad para 6.000 personas.

Por su parte, otra de las particularidades, es que la compañía costea el alojamiento de aquellos viajeros que vayan a hacer escalas de más de 20 horas. Eso abre la posibilidad de conocer Estambul de camino a otros destinos de Asia o África.

Son algunas de las experiencias que estarán al alcance de los sevillanos con la llegada de Turkish Airlines, que se constituye como un paso intermedio hacia la ansiada conexión directa con Asia a través de China.