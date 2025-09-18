El nuevo estadio del Betis centra el primer Pleno de un curso político marcado por el comienzo del ciclo electoral

El Pleno de este jueves abre oficialmente un curso político que estará marcado por el comienzo del ciclo electoral con las elecciones andaluzas de 2026, todavía sin fecha. Después será un no parar con municipales y generales para 2027, si no median adelantos.

La aprobación definitiva del estudio de ordenación del nuevo estadio del Betis será el principal contenido a debatir por los cuatro grupos municipales.

Es el instrumento que permitirá al club verdiblanco desbloquear el proyecto del Estadio Benito Villamarín, que ya acumula meses de retraso respecto a lo previsto, tal como reconocen desde el propio club.

De hecho, el Betis no ha comenzado el derribo de la grada de preferencia hasta tener la garantía de aprobación de dicho estudio de ordenación. La idea es que la empresa constructora reduzca al máximo los plazos para que el equipo no esté más de dos temporadas en La Cartuja.

En dicho documento, se fija la configuración arquitectónica del nuevo estadio y de la parcela anexa, que será cedida al club a cambio de 4.300 metros de locales comerciales en el estadio.

Así, se podrá levantar una nueva grada de preferencia, un edificio anexo de múltiples usos y una nueva plaza pública en el barrio de Heliópolis.

La previsión es que el proyecto salga adelante. Ya fue aprobado en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo con el apoyo de PP, PSOE y Vox. Solo se quedó sin el respaldo de Podemos-IU.

Cartas marcadas

En cualquier caso, será relevante conocer detalladamente las posturas de todos los grupos desde el comienzo de un Pleno que marcará las cartas de todo el curso político.

Con las elecciones andaluzas a pocos meses, la batalla está servida. También está por ver si se mantienen los mismos bloques del mes de julio.

El acuerdo de Presupuestos con Vox ha permitido que José Luis Sanz saque adelante la mayoría de sus proyectos adelante.

Únicamente se rompió el bloque con la propuesta de tasa de basuras. La oposición en bloque la tumbó el pasado enero. Ahora, hay un nuevo planteamiento dentro de las ordenanzas fiscales de 2026, que debe ser aprobada en un futuro Pleno.

La duda de los presupuestos

Ahora, el Ayuntamiento encara la tarea de renovar el acuerdo de presupuestos. A inicios de septiembre presentó las líneas generales de las cuentas para 2026.

En este contexto, las intervenciones de Vox durante el Pleno pueden ofrecer pistas sobre si Sanz conseguirá mantener el bloque o si está obligado a abrir nuevos escenarios.

Respecto al resto de grupos, a las puertas de las elecciones andaluzas, se espera una oposición más dura, especialmente por parte del PSOE.

Ya lo avisó el secretario general del partido en la provincia de Sevilla, Javier Fernández, el principal objetivo del partido era recuperar la Junta de Andalucía de la mano de María Jesús Montero.

De hecho, la vicepresidenta del Gobierno ha convocado este sábado a todos los dirigentes de la comunidad en un Comité Director. El objetivo no es otro que estar preparados para los comicios.

Preguntas clave

Dicha coyuntura puede manifestarse desde el primer Pleno del curso político. Se notará especialmente en el apartado de preguntas.

La primera del orden del día la plantea el PSOE, que pretende cuestionar la colocación de los toldos en la Avenida de la Constitución. Es uno de los asuntos que más polémica ha generado durante el verano al no instalarse hasta finales de agosto.

El propio alcalde, José Luis Sanz, ya reconoció que el proyecto no le terminaba de convencer y relacionaba los retrasos con las trabas que puso la Comisión Provincial de Patrimonio. Será una de las primeras ocasiones de comprobar el comportamiento de los bloques.

No obstante, la tensión puede ser más palpable en la segunda de las cuestiones, planteadas por Vox.

Sus ediles preguntarán al Gobierno Local por el presunto delito urbanístico que habría cometido el Ayuntamiento de Sevilla en el arrendamiento de una parcela de Pino Montano a la mujer de un exalto cargo del PSOE en 2016, cuando Juan Espadas estaba en el poder.

La Guardia Civil investiga las circunstancias supuestamente irregulares de dicha adjudicación por parte de Emvisesa. De hecho, el Ayuntamiento de Sevilla pretende personarse cuando se levante el secreto sumario.

La vivienda como telón de fondo

Al hilo de este caso, José Luis Sanz ya ha expuesto las diferencias entre su gestión de Emvisesa y la del PSOE, que construyó solo 83 VPO en ocho años frente a las 4.600 que se impulsan ahora. "Parece que se dedicaban a otras cosas", ha repetido durante esta semana.

Precisamente, otra de las novedades del Pleno es que se aprobará la construcción de 186 nuevas viviendas privadas en San Jerónimo, en unos terrenos muy cercanos a la sede de la Agencia Espacial Europea.

Forma parte de la actual política municipal. Entre viviendas protegidas y privadas se proyectan 15.000 nuevos pisos para los próximos años con el objetivo de que Sevilla vuelva a superar los 700.000 habitantes.