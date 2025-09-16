El subsuelo del Alcázar se abre por primera vez a los sevillanos para contar 2.000 años de historia de la ciudad

Estreno de las visitas a la cripta del Patio de Banderas del Real Alcázar de Sevilla. EP Sevilla

Sevilla ya cuenta con un espacio expositivo que relata en el interior de sus paredes 2.000 años de la historia de la ciudad. Es la cripta del Patio de Banderas del Real Alcázar.

Los primeros visitantes ya han tenido la oportunidad de conocer todo el patrimonio que esconde este pequeño espacio de solo 100 metros cuadrados.

Todos los sevillanos y turistas podrán acceder a la cripta los martes, los jueves y sábados en visitas guiadas que comienzan a las 10:30.

No obstante, tal como ha revelado, la gerente del Alcázar, Ana Jauregui, dichas visitas han levantado mucha expectación y ya no hay huecos libres para los dos primeros meses.

La cripta del Patio de Banderas contiene restos arqueológicos que van desde el siglo IX al siglo XI.

Tal como ha explicado el arqueólogo del Alcázar, Miguel Ángel Tabales, en solo 100 metros cuadrados se puede hacer un repaso "significativo" por 2.000 años de historia de Sevilla.

En concreto, desde el siglo IX a.C al XI d.C., justo cuando comienzan las obras del Real Alcázar de Sevilla.

De la época de Julio César

Según indicaba Tabales, la mayor parte de su estructura pertenece a un edificio de la época de Julio César, del siglo I a.C.

Formó parte de la remodelación completa del Puerto de Sevilla, que ocupaba estos terrenos, ya que el cauce del río pasaba por lo que hoy es el Archivo de Indias.

"Era un área portuaria con almacenes importantes en los que han aparecido restos de todo tipo de producciones que nos hablan del comercio", explica el arqueólogo. Así, hay restos de ánforas y mármoles de 14 procedencias distintas de todo el Imperio Romano.

Por su parte, la cripta también refleja en una de sus paredes el proceso de destrucción que experimentó la Sevilla romana en el siglo III por culpa de un maremoto.

Además, en esta visita también hay restos de hornos tartésicos y vestigios de un monasterio de la época visigoda.

Igualmente, en la parte superior de la cripta, ya se pueden ver los restos de las edificaciones musulmanas del siglo XI. Fue esta la época en la que Sevilla crece exponencialmente y coloniza una zona que en la Alta Edad Media había estado fuera de la ciudad.

Una visita "muy didáctica"

"Visitar esta cripta y visitar el Alcázar es visitar los tres mil años de historia de Sevilla de una manera muy didáctica", ha concluido Tabales sobre el recién inaugurado espacio expositivo.

La apertura de la Cripta del Patio de Banderas forma parte de la estrategia de recuperación del Real Alcázar de Sevilla que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Sevilla.

Tal como ha detallado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en solo dos años se han realizado 17 actuaciones que han supuesto una inversión de 10 millones de euros.

Algunas de las más destacadas son la restauración integral del Patio de las Doncellas, la rehabilitación del Cenador de Carlos V o la de la Casa del Inglés.

Paralelamente, se han hecho actuaciones de "seguridad y conservación preventiva en todo el conjunto".