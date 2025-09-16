El Ayuntamiento de Sevilla se personará en la investigación de un presunto delito urbanístico de la época del PSOE

José Luis Sanz ha confirmado que el Gobierno Local se personará en la causa que investiga un presunto delito urbanístico durante la época en que el PSOE de Juan Espadas.

Cabe recordar que el pasado miércoles la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró la sede de Emvisesa.

En una investigación ordenada por el Juzgado de Instrucción Nº 10 de Sevilla, los agentes requirieron los expedientes relativos al arrendamiento de una parcela por 108.000 euros durante 40 años a la mujer de un ex alto cargo del PSOE, Rafael Pineda, según adelantó ABC.

Entre otras cuestiones, las indagaciones de la Guardia Civil tratan de determinar si se cometió alguna irregularidad en el alquiler de estos terrenos.

Desde que se conoció dicha investigación, el Gobierno Local ha insistido en que "es el PSOE el que tiene que dar las explicaciones". La adjudicación se produjo en 2016, cuando el PSOE de Juan Espadas ostentaba la alcaldía.

Consulta legal

Ha sido ahora cuando José Luis Sanz ha confirmado que el Gobierno local se personará en la causa.

"Después de consultar a la asesoría jurídica y a un despacho penalista, una vez que se levante el secreto de sumario, que parece ser que no va a tardar mucho, nos personaremos", ha dicho el alcalde.

Por su parte, ha restado importancia a las palabras del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, que era el delegado de Urbanismo en dicha época.

El exalcalde aludió a que era el Gobierno del PP el que había vendido la parcela en 2024. Por ello, entendían que "no hay nada irregular". De hecho, el propio PSOE aseguró que el expediente era "legal" tras haber revisado la documentación.

Al hilo, Sanz ha recordado que el PSOE "solo construyó 83 viviendas en los últimos ocho años" de gobierno. "Estaban en otras cosas, parece", ha recalcado.

Por el momento, la primera medida del Gobierno Local será la de personarse en la causa. "Y cuando tengamos acceso a ese sumario, podremos hacer algunas valoraciones más", ha reiterado el alcalde de Sevilla sobre el presunto delito urbanístico que investiga la Guardia Civil en el seno de la empresa municipal de vivienda.