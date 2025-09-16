El Ayuntamiento presenta su propuesta para bajar el IBI y cobrar menos impuestos por instalar ascensores en 2026

El delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha presentado al Consejo Económico y Social de Sevilla su propuesta de Ordenanzas Fiscales para el año 2026. Entre otras medidas, contempla una nueva bajada del IBI de un 1 por ciento.

En principio, tal como indica el anteproyecto, se beneficiarán de ella todos los tipos impositivos y tipos diferenciados aplicados a bienes inmuebles, independientemente de si son urbanos, rústicos o tienen características especiales.

Con ellos se da continuidad a la bajada que se aplicó en 2024 del 1 por ciento. Además, en 2025 se congelaron todos los impuestos.

La propuesta incluye otras modificaciones. En el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), se proponen dos bonificaciones.

Una de ellas implica a las obras realizadas para favorecer las condiciones de accesibilidad. Se suprimirá la limitación actual en aquellas que tengan subvenciones públicas y privadas.

El objetivo es que puedan acogerse las decenas de actuaciones de instalación de ascensores que hay repartidas por toda la ciudad.

Edificios de 1929

Por otro lado, también se ha propuesto una ampliación del 80 por ciento al máximo legal que se permite, un 95 por ciento, la bonificación del ICIO para las obras que afecten a los Pabellones de la Exposición Iberoamericana de 1929.

Dicha medida llega a pocos años del centenario de dicho evento en 2029. El Ayuntamiento lo prepara con una comisión especializada liderada por Julio Cuesta.

Nueva zona azul

Además, dentro de esta propuesta, se añaden nuevas calles en la Ordenanza sobre la Tasa por estacionamiento regulado de vehículos de tracción mecánica.

Esto quiere decir que la zona azul llegará a Avenida de la Borbolla, Avenida de Portugal, Diego de Riaño, Ciudad de Ronda, Infante Carlos de Borbón e Infanta Luisa de Orleans.

El objetivo es facilitar la rotación de vehículos en una zona de muchas oficinas, aunque no afectará a los vecinos que tengan abono mensual.

Según explican desde el Ayuntamiento, se ha tomado esta medida por la recuperación de las plazas de aparcamiento que se eliminaron por la obra del Metrocentro en Nervión.

Tasa de basuras

La nueva propuesta de Ordenanzas Fiscales propone una nueva modificación de la Tasa de Basuras que impone la ley estatal del 2022. Sevilla incumple dicha norma desde abril de 2025 al no conseguir llegar un acuerdo con los distintos grupos de la oposición.

En primera instancia, se propuso que todos los sevillanos pagasen por igual. En concreto, 1,14 euros por persona y mes para las viviendas.

Ahora, el Ayuntamiento propone un nuevo escenario, según la división de la ciudad en 11 distritos. Se tendrán en cuenta la cantidad de residuos generados o la conducta en el reciclado.

De esta manera, una parte de la cuota se calculará en función del distrito en el que esté la vivienda o el negocio.

Para familias vulnerables

Sea como sea, el Gobierno Local busca hacer "menos gravosa" dicha tasa. Por ello, dentro de su propuesta introduce reducciones a las familias en situación de exclusión social. Pueden ser del 25, el 50, el 75 y hasta del 100 por ciento, en función de los casos.

Igualmente, también se propone una reducción por la utilización de Puntos Limpios, que irá del 5 al 20 por ciento. Además, habría otra para las empresas alimentarias que colaboren con entidades de economía social sin ánimo de lucro.

Una vez superado el dictamen del Consejo Económico y Social de Sevilla dichas propuestas deben ser aprobadas por el resto de grupos de la oposición en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla.