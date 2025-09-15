Sevilla inaugura la mayor cubierta ajardinada de España situada a 25 metros de altura y con vistas al casco histórico

José Luis Sanz junto a los responsables de la apertura de Loft Garden Ayuntamiento de Sevilla

Sevilla ha inaugurado Loft Garden, la mayor cubierta ajardinada de España situada a 25 metros de altura, ubicada en Torre Sevilla y con vistas al Guadalquivir y al casco histórico.

El alcalde, José Luis Sanz, ha destacado que este nuevo espacio de 12.000 metros cuadrados simboliza la apuesta de la ciudad por la sostenibilidad y la innovación urbana.

"Loft Garden se suma a la oferta de espacios singulares de la ciudad. Este espacio se convierte en un nuevo símbolo: un jardín elevado que aúna naturaleza, arquitectura contemporánea y compromiso medioambiental", señala el alcalde.

Este enclave acogerá la celebración de eventos culturales, corporativos e institucionales y "se convierte en la cubierta verde más extensa de España destinada a usos públicos", según informa la Cámara de Comercio de Sevilla.

La corporación añade que "Las especies vegetales que habitan la cubierta funcionan como filtros vivos, absorbiendo en torno a 10 toneladas de dióxido de carbono y liberando oxígeno. Su impacto ambiental equivale a evitar 50 vuelos comerciales o unos 60.000 km en desplazamientos de coches al año".

Un nuevo espacio "de referencia" en la ciudad

"Es un día para felicitarnos porque se va a convertir en un espacio de referencia de la ciudad y va acorde con el objetivo de aumentar el patrimonio verde de Sevilla", destaca Sanz.

Añade que "es un ejemplo de cómo la sostenibilidad puede ir de la mano de la innovación y del progreso económico".

En la campaña de plantaciones 2024-2025 se han añadido 5.870 árboles y palmeras, además de 33.472 arbustos y más de 125.000 flores de temporada en todos los distritos, lo que supone un 50% más que el pasado año.

El objetivo municipal es superar los 18.000 árboles durante este mandato para ampliar la sombra, la biodiversidad y el paisaje urbano.

"Más de 10.000 nuevos árboles en la ciudad"

"Hemos alcanzado el mejor balance de la última década en materia de plantaciones. En los dos últimos años hemos incorporado más de 10.000 nuevos árboles a la ciudad", subraya Sanz.

El alcalde concluye con que cada proyecto de ciudad debe convertirse en una oportunidad para reforzar la infraestructura verde y mejorar la calidad ambiental de los barrios.

En palabras del alcalde, "lo que hace que una ciudad sea única en el mundo son sus espacios únicos y hoy estamos inaugurando uno".

En la Noche en Blanco de Sevilla, Loft Garden acoge una programación especial con visitas teatralizadas, "acercando al público a este nuevo espacio de forma original y experiencial".