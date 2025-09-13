Muere un hombre de 92 años en medio de las vías del tranvía de Sevilla

Un hombre de 92 años ha fallecido tras desvanecerse cuando cruzaba las vías del tranvía en Sevilla. Los sanitarios intentaron salvarle la vida sin éxito durante varios minutos.

Los hechos ocurrían sobre las 10:40. A esa hora, Emergencias 112 recibía el aviso sobre un varón sin pulso.

Estaba sobre las vías del tranvía a la altura del apeadero de San Bernardo, justo en el cruce de Enramadilla con la Avenida de la Buhaíra.

Además de los sanitarios del 061, al lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y Nacional. También se movilizaron los Bomberos de Sevilla.

Intentaron salvarle la vida durante varios minutos, pero no fue posible. Finalmente, Policía Nacional confirmaba el fallecimiento de este varón de 92 años.

El suceso ha obligado a cortar el trayecto del tranvía. Tussam anunciaba a las 10:51 que la línea quedaba "suspendida por motivos ajenos" a la empresa.

El corte era obligado mientras los sanitarios trataban de asistir al hombre justo en medio de las vías.

Por el momento, casi dos horas después del suceso, el recorrido del tranvía permanece interrumpido a la espera de que la autoridad judicial proceda al levantamiento del cadáver.