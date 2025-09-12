La Guardia Civil investiga un presunto delito urbanístico del Ayuntamiento de Sevilla en la época del PSOE de Espadas

El portavoz del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha confirmado la investigación abierta por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre una presunta operación urbanística de la época en la que gobernaba el PSOE de Juan Espadas.

Los hechos en cuestión ocurrieron en el 2016, cuando el Consistorio arrendó una parcela de uso terciario en el barrio de Pino Montano. En ella hay ahora un Burger King, un KFC y una gasolinera. Se ubica entre las calles Estrella Castor y Estrella Vega.

La investigación ordenada por el Juzgado de Instrucción Nº 10 de Sevilla parte de una denuncia. En ella se cuestiona el expediente municipal de enajenación de la citada parcela por un canon anual de 105.000 euros, por debajo de su valor de mercado real.

Según adelantaba ABC, varios agentes se personaron este miércoles en la sede de Emvisesa, la empresa municipal de vivienda, que gestionaba la cesión de dicho suelo.

Se llevaron dos pendrives. En ellos estaban los expedientes correspondientes a esta presunta operación urbanística de los tiempos en los que gobernaba Juan Espadas.

Al respecto, el Ayuntamiento de Sevilla, en manos del PP desde 2023, ha confirmado la presencia de los agentes de la UCO en la sede de Emvisesa. A su vez, ha mostrado su disposición para colaborar con la justicia.

"Es el PSOE quien debe explicarlo"

"Creemos en la justicia, así que transparencia absoluta y colaboración", ha dicho el portavoz municipal Juan Bueno.

Asimismo, ha asegurado que ya han entregado a la Guardia Civil "todos los expedientes que han pedido". La parcela "ya ha sido vendida", según ha afirmado. Por tanto, está al margen de la gestión del actual Ayuntamiento.

"Es el PSOE el que puede dar las explicaciones que está pidiendo la UCO, pero sin duda, daremos toda la información que nos requieran", ha insistido.

En concreto, han sido entregados "todos los expedientes que tienen relación con la cesión con esa parcela y el posible subarrendamiento que se produjo".

Según apunta ABC, las empresas instaladas en dicha parcela pagaban el alquiler a la adjudicataria. Con ello, supuestamente, esta afrontaba el canon anual de 105.000 euros al Ayuntamiento.

Futuras medidas

Sobre la posibilidad de personarse en el proceso judicial o la apertura de una investigación interna, Bueno, cree que es "pronto".

"Lo prudente es ver cómo se desarrolla", ha afirmado, aunque no descarta que el Ayuntamiento tome sus propias medidas en función de cómo evolucione el asunto.

"A medida que avance el proceso, tomaremos decisiones o no. Es pronto, pero cuando comprobemos la gravedad del asunto, ya tomaremos medidas", ha explicado Juan Bueno.

Habrá que esperar, por tanto, a los siguientes pasos de una investigación que está en manos del Juzgado de Instrucción Nº10 de Sevilla.

Por el momento, todo se centra en presuntas irregularidades cometidas durante la época en que Juan Espadas, que dejó la alcaldía para liderar el PSOE-A, gobernaba la ciudad.

El Ayuntamiento actual, en manos del PP, ya ha ofrecido su máxima colaboración con la idea de esclarecer los hechos.