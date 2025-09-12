AJE Sevilla reconoce la innovación y la trayectoria empresarial de los jóvenes en la 25ª edición de sus premios

Fotografía de familia de la 25ª edición de los Premios AJE Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla (AJE Sevilla) ha celebrado la 25ª edición de los Premios AJE Sevilla, una gala que ha reunido a representantes institucionales, entidades empresariales y jóvenes empresarios de toda la provincia.

En esta ocasión, Sonora Intelligence y Naturanda han sido reconocidos por su Iniciativa Emprendedora y su Trayectoria Empresarial, respectivamente.

El evento ha contado con la presencia del presidente de la Diputación de Sevilla, Francisco Javier Fernández de los Ríos; el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel; y el vicepresidente de AJE Sevilla, Miguel Ángel Pérez.

Además, también han asistido delegados de la Junta de Andalucía, diputados nacionales y autonómicos, alcaldes, concejales, representantes universitarios, colegios profesionales, la Cámara de Comercio y numerosas organizaciones empresariales.

En su intervención, el presidente de AJE Sevilla, Miguel Ángel Pérez, ha destacado que "estos premios cumplen 25 años reconociendo el esfuerzo, la ilusión y el talento de los jóvenes empresarios de Sevilla".

"Sonora Intelligence y Naturanda son un reflejo de lo que significa emprender y consolidar proyectos en nuestra provincia: innovación, compromiso y capacidad de generar riqueza y empleo”, ha explicado.

Pérez ha añadido que desde la asociación trabajan “para que los emprendedores tengan las herramientas y el apoyo necesarios para convertir sus ideas en proyectos sólidos. Celebramos no solo a los premiados, sino también a todos los finalistas y al conjunto del ecosistema emprendedor que hace de Sevilla una tierra de oportunidades”.

La gala de este año ha contado con el respaldo de Prodeteur-Diputación de Sevilla, Fundación Fulgencio Meseguer, Banco Sabadell, Intelqualia, Garper Consultores & Abogados, Zeus Energía y Dulce Salfari como patrocinadores oficiales.

Con esta edición, los Premios AJE Sevilla refuerzan su compromiso con el reconocimiento del talento joven, la innovación empresarial y el impulso al desarrollo económico y social de la provincia.

Los premiados

El premio en la categoría Iniciativa Emprendedora recayó en Sonora Intelligence, una empresa que ha destacado por su capacidad innovadora y por su proyección en el mercado. En esta modalidad participaron también Apralize, MK Preventiona, Lefance, Maquetas CNC y Eonsea.

En la categoría Trayectoria Empresarial, el galardón se lo llevó Naturanda, consolidada como un referente en el sector turístico a nivel provincial y andaluz. La empresa Movilsur fue la otra candidata a este reconocimiento por su contribución al sector automovilístico en Sevilla.